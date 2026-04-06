Quản lý, giám sát đảng viên từ cơ sở

Thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng liên quan vụ giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt heo chết, nhiễm bệnh trên địa bàn TP Hà Nội hay khởi tố 74 bị can với 10 tội danh trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành mới đây đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, nhận thức của người dân, cán bộ, đảng viên về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các đối tượng trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo chết, nhiễm bệnh trên địa bàn TP Hà Nội .Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đáng chú ý, trong các vụ việc nêu trên, không ít cán bộ, đảng viên đã vi phạm pháp luật. Họ đều sinh hoạt, công tác ở cơ quan, tổ chức Đảng cụ thể; chịu sự theo dõi, giám sát của chi bộ Đảng. Câu hỏi được dư luận đặt ra là vì sao vụ việc kéo dài, hình thành cả đường dây, ăn chia rất trắng trợn mà tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên là đồng nghiệp nơi họ sinh hoạt, công tác không phát hiện dấu hiệu bất thường? Chỉ đến khi cơ quan pháp luật phát hiện, khởi tố, kết luận thì nhiều người mới "vỡ lẽ".

Hiện nay, việc giám sát đảng viên (theo Quy định 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021, Quy định 296-QĐ/TW ngày 30-5-2025) là hoạt động thường xuyên nhằm kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức, lối sống. Mục đích chính của việc giám sát, kiểm tra là "phòng" hơn " chống"; nắm chắc tình hình, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, một trong những nguyên nhân gián tiếp tác động đến hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chính là công tác quản lý, theo dõi, giám sát đảng viên của các tổ chức Đảng - nhất là từ chi bộ - còn bất cập; chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng về giám sát đảng viên.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc phân cấp, phân quyền đang được triển khai mạnh mẽ. Nếu được thực hiện nghiêm túc, vận hành trơn tru, việc này sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng Đảng. Không chỉ là sự theo dõi nhau trong nội bộ cơ quan, chi bộ mà cán bộ, đảng viên còn phải chấp nhận sự quản lý của tổ chức Đảng, sự giám sát của quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên cần xây dựng tác phong công tác luôn gần dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm niềm hạnh phúc của mình.