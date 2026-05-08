Văn hóa - Văn nghệ

Quang Hà, Phương Vy, Hamlet Trương hội ngộ trong đêm nhạc "Vùng trời bình yên"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Vùng trời bình yên là đêm nhạc Thay lời muốn nói do HTV tổ chức tháng 5-2026 qui tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng

Quang Hà, Phương Vy, Hamlet Trương hội ngộ trong đêm nhạc Vùng trời bình yên - Ảnh 1.

Từ trái sang: Ca sĩ Quang Hà, Phương Vy và Hamlet Trương

Giữa nhịp sống gấp gáp của đô thị hiện đại, có những khoảnh khắc con người bất chợt muốn dừng lại để nhớ về một mái nhà, một vòng tay mẹ hay một vùng ký ức từng nâng đỡ tâm hồn mình đi qua những chông chênh của cuộc đời. Chương trình Thay lời muốn nói – Vùng trời bình yên tháng 5-2026 sẽ là một đêm nhạc như thế – nơi cảm xúc được đánh thức bằng âm nhạc, câu chuyện đời và những sẻ chia rất thật.

Hành trình cảm xúc từ những điều thân thuộc

Tối 10-5, chương trình sẽ truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ trên HTV9, VOH FM 99.9 MHz cùng các nền tảng số của HTV. Với chủ đề "Vùng trời bình yên", ê-kíp thực hiện chọn cách dẫn dắt khán giả bước vào một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, bắt đầu từ ký ức tuổi thơ, nỗi nhớ quê nhà, những tháng ngày cô đơn giữa cuộc sống nhiều áp lực, cho đến giây phút mỗi người nhận ra điều quý giá nhất vẫn là nơi mình được yêu thương và chào đón trở về.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở chính những câu chuyện thật từ khán giả. Theo cấu trúc quen thuộc "Cho tôi – Cho bạn – Cho chúng ta", "Thay lời muốn nói" tiếp tục trở thành nơi để những lá thư, những tâm sự riêng tư được cất lên bằng âm nhạc và sự đồng cảm.

Đó là nỗi nhớ của những người con xa quê, hành trình vượt qua trầm cảm để tìm lại ánh sáng cuộc đời của một cô gái trẻ, hay câu chuyện tình yêu đầy nghị lực của đôi vợ chồng cùng nhau chống chọi bệnh tật.

Quang Hà, Phương Vy, Hamlet Trương hội ngộ trong đêm nhạc Vùng trời bình yên - Ảnh 2.

Ca sĩ Nguyễn Hải Yến

Ẩn hiện xuyên suốt chương trình là hình ảnh người mẹ – biểu tượng của sự chở che và bình yên. Không cần những lời tri ân quá lớn lao, chương trình chọn cách khơi gợi cảm xúc bằng những chi tiết gần gũi, để khán giả bất giác nhớ về người phụ nữ luôn đứng phía sau đời mình. Đêm nhạc cũng như một món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến Ngày của Mẹ.

Dàn nghệ sĩ giàu cảm xúc đồng hành cùng chương trình

Đồng hành với những câu chuyện giàu cảm xúc là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như: NSƯT Lam Tuyền, ca sĩ Quang Hà, Phương Vy, Nguyễn Hải Yến, Hamlet Trương, Hạnh Sino cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Trong bối cảnh nhiều chương trình giải trí hiện nay thiên về sự sôi động và thị giác, "Thay lời muốn nói" vẫn bền bỉ giữ cho mình một vị trí riêng bằng sự tử tế trong cách kể chuyện và khả năng chạm tới cảm xúc thật của công chúng.

"Vùng trời bình yên" không đơn thuần là một chương trình âm nhạc cuối tuần, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, con người luôn cần một nơi để trở về, một bàn tay để nắm lấy và một khoảng trời để tâm hồn được bình yên.

Khán giả yêu mến "Thay lời muốn nói" có lẽ sẽ tìm thấy chính mình trong những câu chuyện rất đời ấy. Và biết đâu, sau đêm nhạc, mỗi người sẽ muốn gọi điện về cho mẹ, cho gia đình, hoặc đơn giản là dành cho bản thân một khoảng lặng để yêu thương nhiều hơn.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời

Nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời

(NLĐO) - Là nhà thơ của những miền ký ức học trò, Phạm Thiên Thư đã ra đi nhưng thơ của ông vẫn mãi làm say mê những người đang yêu.

Giải thưởng Sách quốc gia lần IX nhận hồ sơ tham dự

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ IX sẽ nhận tác phẩm tham dự từ các nhà xuất bản và đơn vị làm sách trên cả nước đến hết ngày 7-6.

