Giải thưởng Sách quốc gia lần IX nhận hồ sơ tham dự

Theo Hội Xuất bản Việt Nam, sách tham dự phải được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu từ ngày 1-11-2024 đến 31-10-2025.

Giải thưởng Sách quốc gia năm nay tiếp tục xét chọn các đầu sách in truyền thống và sách điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục, khoa học tự nhiên - công nghệ, văn hóa, văn học - nghệ thuật và sách thiếu nhi. Những bộ sách nhiều tập chỉ được tham dự khi đã xuất bản trọn bộ.

Bên cạnh đó, hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" dành cho các ấn phẩm có số lượng in từ 5.000 bản trở lên tiếp tục được duy trì.

Cuốn sách "Lịch sử Việt Nam bằng hình" của Nhà sách Đông A đoạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII. (Ảnh: NHÀ SÁCH ĐÔNG A)

Theo quy định, mỗi nhà xuất bản được đề cử từ 3 đến 5 đầu sách chất lượng cao; các đơn vị có trên 300 đầu sách/năm được gửi tối đa 10 đầu sách dự giải. Hồ sơ gồm công văn, danh mục sách dự xét giải và mỗi tên sách gửi kèm 2 bản in.

Sau nhiều năm tổ chức, Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng thu hút sự quan tâm của giới xuất bản. Năm 2024, giải ghi nhận 51/57 nhà xuất bản tham dự với 372 tên sách và bộ sách, tăng đáng kể so với các năm trước.

Nhiều chuyên gia đánh giá giải thưởng góp phần nâng cao chất lượng xuất bản, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.