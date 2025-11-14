Ngày 14-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2485 về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho Thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Cơn bão số 13 Kalmaegi khiến hàng loạt căn nhà ở Gia Lai bị sập hoàn toàn. Ảnh: NLĐO

Theo đó, hỗ trợ 700 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để có thêm nguồn tập trung hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân (xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái,...), bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu (giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi,...).

Mức hỗ trợ cụ thể: TP Huế 100 tỉ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 300 tỉ đồng và tỉnh Đắk Lắk 200 tỉ đồng. Mức hỗ trợ này trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.



Cùng với đó, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng giao các địa phương báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê sơ bộ theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã làm chết 90 người và mất tích; 273 người bị thương, 1.900 nhà bị sập đổ, trôi, 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 160.715 ha lúa hoa màu bị thiệt hại, 3.570 con gia súc và trên 452.000 con gia cầm bị chết.

684 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng; 63.327 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại, 161 km kênh mương, 64,9 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, 253 km đường giao thông sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 30.000 tỉ đồng.