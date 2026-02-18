HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

TPHCM: Linh vật ngựa sải bước giữa ngân hà và Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa

Thanh Thảo

(NLĐO) - Thiên mã sải bước giữa ngân hà là biểu tượng của tốc độ và sức mạnh, đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh nội tại và công nghệ tương lai.

Dịp Tết Nguyên đán này, tại Công viên phường Bình Dương (TPHCM) được bố trí Đường hoa – Đường sách Tết. Nơi đây gây ấn tượng bởi hình ảnh "song mã" và Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa.

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 1.

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 2.

Với chủ đề xuyên suốt "Kỷ nguyên vươn mình - Bứt phá thời đại", Đường hoa, đường sách gây ấn tượng mạnh với hình tượng thiên mã sải bước giữa những dải ngân hà ánh sáng.

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 3.

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 4.

Hình ảnh này không chỉ là biểu tượng của tốc độ và sức mạnh mà còn đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh nội tại và công nghệ tương lai.

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 5.

Bên cạnh đó là linh vật Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa. Đây là biểu tượng kinh điển trong văn hóa Việt Nam, thể hiện tinh thần quật cường, ý chí vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 6.

Lấy ý tưởng chủ đạo “Kỷ nguyên vươn mình”, đường Hoa Xuân được dàn dựng với nhiều mô hình trang trí như “Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc”, “Mã đáo thành công”, “Xuân thịnh vượng” cùng tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên điểm nhấn nổi bật cho không gian Xuân.

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 7.

Lễ hội Đường Hoa, Đường Sách Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực Bình Dương tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng thức văn hóa của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền

Ấn tượng với linh vật thiên mã sải bước giữa ngân hà và thánh gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa - Ảnh 8.

Lễ hội Đường Hoa, Đường Sách Tết Bính Ngọ 2026 góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tuyên truyền các giá trị lịch sử – văn hóa và giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương...

CLIP: Người dân háo hức với lễ hội Xuân ở công viên phường Bình Dương


Thăm dò ý kiến

Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

