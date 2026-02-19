HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Còn 1 ngày để bứt phá!

Hà Giang tổng hợp

(NLĐO) – Cuộc Bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ thu hút hơn 170.500 lượt, tốp 3 đã lộ diện với số phiếu áp đảo, chiếm tỉ lệ 84%

Chỉ còn hơn 1 ngày, cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026" do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ chính thức khép lại. Tính đến 8 giờ ngày 19-2 (tức Mùng 3 Tết), cuộc đua ngày càng gay cấn với sự rượt đuổi sát sao về số phiếu giữa các địa phương. Tuy vậy, tốp 3 linh vật ngựa được bình chọn nhiều nhất đã lộ diện với số phiếu áp đảo.

Tiếp tục duy trì vị thế vững chắc ở ngôi đầu bảng, các linh vật ngựa tại Quảng Trị đang nhận được sự bình chọn áp đảo từ bạn đọc gần 53.000 lượt, chiếm tỉ lệ 30.65%.

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 1.

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 2.

Đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng dàn linh vật ngựa ở xã Lao Bảo, Quảng Trị

Không chỉ thể hiện tình cảm trên cuộc bình chọn, trong những ngày đầu năm mới, dàn linh vật ngựa với tạo hình dũng mãnh, thần thái uy nghi ở xã Lao Bảo còn thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Cụm linh vật "Bát mã" tung vó của vùng đất mỏ Quảng Ninh đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 2 với gần 50.000 lượt bình chọn, chiếm tỉ lệ 29.27%.

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 3.

Cụm linh vật "Bát mã" tung vó ở Quảng Ninh

Với phong cách thiết kế hiện đại, đường nét tinh tế mang thông điệp vươn lên mạnh mẽ của vùng đất mỏ, linh vật ngựa Quảng Ninh cũng gây ấn tượng mạnh, thu hút đông đảo lượt bình chọn từ bạn đọc.

Trong khi đó, linh vật ngựa vùng đất sen hồng Đồng Tháp gây bất ngờ lớn nhất trong cuộc bình chọn. Hình tượng "Song mã khai xuân" kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa sông nước và chất liệu mây tre truyền thống đã chạm đến cảm xúc của đông đảo bạn đọc, tạo nên một làn sóng bình chọn mạnh mẽ từ khu vực miền Tây.

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 4.

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 5.

Linh vật ngựa Đồng Tháp gây bất ngờ trong cuộc bình chọn khi chỉ trong vài ngày đã vươn lên vị trí thứ 3

Tuần trước Tết Nguyên đán, số lượt bình chọn linh vật ngựa tỉnh Đồng Tháp chỉ vài chục đến vài trăm lượt. Tuy nhiên, từ ngày 29 Tết, con số này bất ngờ tăng vọt, áp đảo cả linh vật ngựa tỉnh Quảng Ninh. Đến 8 giờ ngày 19-2, linh vật ngựa của tỉnh Đồng Tháp tạm thời giữ vị trí thứ 3 với gần 41.000 lượt bình chọn, chiếm tỉ lệ 24%.

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 6.

Linh vật ngựa "Kim mã 4.0" của Đà Nẵng

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 7.

Bình chọn linh vật ngựa đẹp nhất Tết Bính Ngọ: Chỉ còn 1 ngày để bứt phá! - Ảnh 8.

Linh vật ngựa ở phường Bình Dương, TP HCM

Giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 trong cuộc bình chọn là linh vật ngựa của Đà Nẵng (gần 16.700 lượt) và TPHCM (trên 9.000 lượt).

Cuộc bình chọn "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?" sẽ kết thúc lúc 23 giờ 59 phút ngày 20-2 (Mùng 4 Tết). Kết quả sẽ được công bố vào sáng 21-2 (Mùng 5 Tết).

Thăm dò ý kiến

Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

tỉnh Đồng Tháp tỉnh Quảng Ninh linh vật ngựa linh vật ngựa đẹp nhất
