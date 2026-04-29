Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 29-4, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của 10.263 liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là các liệt sĩ thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nơi đây là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Trong không khí thiêng liêng và xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông và dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại đây.

Trong chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nghị quyết của Trung ương và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới...



