Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển, lấy hướng biển làm trung tâm mở rộng của nền kinh tế

Chiều 29-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, các nghị quyết của Trung ương và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo, quý I/2026, GRDP của Quảng Trị tăng 8,02%, thu ngân sách hơn 3.300 tỉ đồng; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đầu tư công có chuyển biến tích cực. Tỉnh cũng điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 lên 10,6%...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Minh Trần

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Minh Trần

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương tinh thần cố gắng, trách nhiệm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh; khẳng định chặng đường phát triển phía trước đòi hỏi quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và cách làm hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ một số vấn đề cần tập trung như: Nền tảng kinh tế và động lực tăng trưởng còn hạn chế; nhiều dự án trọng điểm còn vướng mắc; hạ tầng phát triển và khả năng chuyển hóa tiềm năng chưa tương xứng; du lịch, năng lượng, nông nghiệp, thương mại biên giới chưa tạo thành động lực đủ mạnh; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số còn bất cập; đời sống của người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tỉnh Quảng Trị phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tỉnh Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển với chiến lược "vươn Đông, tỏa Tây", lấy kinh tế biển làm hướng chủ đạo.

Tỉnh phải phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, tận dụng vai trò cửa ngõ ra biển của hành lang Đông - Tây để phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, thương mại biên giới và xuất nhập khẩu; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng kết nối, thủ tục, nhân lực và môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh các ngành lợi thế như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá. Đồng thời, cần quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đi đôi với giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Xây dựng thương hiệu Quảng Trị là điểm đến của lịch sử, hòa bình, tâm linh, sinh thái, hang động, biển đảo và văn hóa biên giới... Thay đổi tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, ưu tiên nông nghiệp hàng hóa, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng khí hậu; gắn sản xuất với chế biến, chất lượng, thương hiệu, nâng cao hiệu quả nuôi trồng, chế biến thủy hải sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng chặng đường phát triển phía trước của Quảng Trị còn nhiều khó khăn, mục tiêu tăng trưởng 10,6% năm 2026 đòi hỏi sự bứt phá mạnh, vì vậy tỉnh phải có kịch bản điều hành cụ thể, xác định rõ nguồn lực, điểm nghẽn và trách nhiệm thực hiện...

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, phân loại rõ nhóm vấn đề, cơ quan xử lý, mức độ cấp bách; yêu cầu các ban, bộ, ngành liên quan chủ động làm việc trực tiếp với tỉnh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo tinh thần chung là Trung ương tạo điều kiện tối đa để Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" được tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia buồn với Tổng thống Indonesia về vụ tai nạn đường sắt

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Prabowo Subianto về vụ tai nạn đường sắt tại Indonesia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đặt nền tảng quan trọng cho tổ chức hoạt động của Hội đồng trong cả nhiệm kỳ.

