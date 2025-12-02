HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Quảng trường Ngọ môn "bùng nổ" với dàn người đẹp Miss Cosmo 2025

(NLĐO) - 72 người đẹp Miss Cosmo 2025 đã tham gia trình diễn Fashion Show "Hello Cosmo From Vietnam" ngay trước quảng trường Ngọ môn - Đại nội Huế.

Ngày 2-12, tại trước quảng trường Ngọ môn - Đại nội Huế, dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia trình diễn tại Fashion Show "Hello Cosmo From Vietnam" mùa 2 trong bộ sưu tập mới mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Quảng trường Ngọ môn "bùng nổ" với dàn người đẹp Miss Cosmo 2025 - Ảnh 1.

Thí sinh trình diễn tại Fashion Show "Hello Cosmo From Vietnam".

Trước đó, vào ngày 1-12, tại quảng trường Thời Đại - Huế Times Square, Tổ chức Miss Cosmo chính thức trao sash cho các đại diện tham dự Miss Cosmo 2025. Trong phần nghi thức, đương kim Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid trực tiếp trao sash cho từng thí sinh. Từ ngày 1-12, các thí sinh sẽ đeo sash trong toàn bộ hoạt động chính thức và bên lề thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2025.

Các thí sinh Miss Cosmo 2025 trình diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Video BTC cung cấp.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo, Trưởng Ban Tổ chức Miss Cosmo 2025, cho biết Miss Cosmo là một cuộc thi quốc tế ra đời tại Việt Nam từ năm 2024 và trải qua mùa đầu tiên với sự tranh tài của 60 thí sinh, sau đó đã tìm ra 2 gương mặt xứng đáng.

Mùa thứ 2 của Miss Cosmo bắt đầu với sự góp mặt của gần 80 thí sinh và lịch trình gần 30 ngày trải dài qua các địa phương, gồm Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP HCM được tổ chức chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, với các hoạt động hấp dẫn.

Quảng trường Ngọ môn "bùng nổ" với dàn người đẹp Miss Cosmo 2025 - Ảnh 2.

Thí sinh Mis Cosmo tham gia trình diễn tại Fashion Show "Hello Cosmo From Vietnam".

Tại Huế, từ ngày 29-11 đến 4-12, Miss Cosmo tổ chức 3 hoạt động quan trọng gồm Sashing Welcome, Fashion Show - Hello Cosmo From Vietnam mùa 2 và Best in Swimsuit vào ngày 3-12.

Quảng trường Ngọ môn "bùng nổ" với dàn người đẹp Miss Cosmo 2025 - Ảnh 3.

Tiếp đó, các thí sinh di chuyển đến Lâm Đồng để tham gia Tea Connect Music - hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng địa phương.

Quảng trường Ngọ môn "bùng nổ" với dàn người đẹp Miss Cosmo 2025 - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, vòng Carnival Costume với những thiết kế cầu kỳ, rực rỡ sẽ biến sân khấu thành bữa tiệc thị giác đầy màu sắc, mở ra chặng hành trình sôi động tiếp theo của Miss Cosmo 2025.

Trở lại TP HCM, 74 cô gái sẽ tiếp tục trình diễn áo dài cho "Best of Vietnam Áo Dài Show" của nhà thiết kế Trung Đinh.

Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra vào ngày 20-12 tại công viên Sáng Tạo (TP HCM) với concept hoàn toàn mới. Đó là kết hợp sắc đẹp và âm nhạc dưới hình thức lễ hội văn hóa - giải trí ngoài trời, dự kiến thu hút hơn 15.000 khán giả trong nước và quốc tế.


