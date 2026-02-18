HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ

Minh Khuê. Ảnh: Facebook nhân vật

(NLĐO) - Loạt sao Việt: Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc, Nhật Kim Anh, Thúy Diễm, Tóc Tiên… rộn ràng gửi những lời chúc Xuân Bính Ngọ.

Nữ diễn viên Vân Trang đăng ảnh cả gia đình rạng rỡ chào đón Xuân Bính Ngọ. Cô kèm theo câu chúc: "Chúc cả nhà một năm mới bình an và hạnh phúc".

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Đại gia đình Vân Trang

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 2.

Rạng ngời mùa Xuân

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc tung loạt ảnh tạo hình sành điệu bên mô hình ngựa của năm Bính Ngọ.

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 3.

Cô chúc khán giả một năm bình an, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, mọi nhà

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 4.

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 5.

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 6.

Nhật Kim Anh duyên dáng áo dài đỏ, đón cái Tết ấm áp bên gia đình. Cô gửi lời chúc: "Mùng 1 mở cửa đón xuân. Mở lòng đón phúc - mở tình yêu thương! Chúc cả nhà năm mới. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý".

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 7.

Nhật Kim Anh rạng rỡ áo dài đỏ

Ngô Kiến Huy bày tỏ: "Chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026. Tôi chúc khán giả thân thương nhiều sức khoẻ, may mắn, bình an gia đình hạnh phúc. Bính Ngọ - Mã đáo thành công. Chúc cho mỗi chúng ta luôn mạnh mẽ, linh hoạt, phi nước đại tiến về phía trước! Chúc câu lạc bộ người hâm mộ của tôi luôn yêu thương, rạng rỡ, tươi vui quanh năm".

Nữ diễn viên Thúy Diễm kể chuyện mùng 1 Tết dậy sớm, ngửi hương hoa, không khí mùa Xuân tràn ngập hiên nhà. Cô bày mâm chay cúng ông bà từ nhà hàng chay của cô em gái Trương Quỳnh Anh. Sau đó, cô đón cô bạn Tường Vi qua xông đất đầu năm. "Kính chúc nhà nhà tân niên hạnh phúc, bình an" - Thúy Diễm nhắn nhủ.

Nữ diễn viên Diệu Nhi cũng gửi lời chúc cả nhà đầu năm nhiều niềm vui.

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 8.

Ngô Kiến Huy

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 9.

Thúy Diễm

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 10.

Thúy Diễm và Tường Vi

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 11.

"Mùng 1 của bé Nhi! Chúc cả nhà mình ngày đầu năm nhiều niềm vui nha" - Diệu Nhi chúc


Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 12.

Gia đình Diệu Nhi

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 13.

Vợ chồng Lê Phương

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 14.

"Những điều tốt lành rồi sẽ tới thôi!" - Tóc Tiên nhắn nhủ

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 15.

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 16.

Lê Hạ Anh: "Chúc cả nhà một năm Mã đáo thành công"

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 17.

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt: "Thật tươi cho 1 năm điểm mười!"

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 19.

"Gia đình "90% cơ thể là âm nhạc còn lại cứ phải gọi là âm thanh" - Sơn Tùng M-TP

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 20.

Ca sĩ kỳ cựu Phương Thanh

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 21.

Gia đình Chi Pu: "Nhà em chẳng có gì ngoài hoa. Sáu bông hoa rực rỡ ngày Tết!"

Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 22.

Nhiều lời khen cho nhan sắc chị em nhà Chi Pu

Nhật Kim Anh Ninh Dương Lan Ngọc Thúy Diễm Vân Trang tưng bừng Xuân Bính Ngọ 2026
