Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ

Nữ diễn viên Vân Trang đăng ảnh cả gia đình rạng rỡ chào đón Xuân Bính Ngọ. Cô kèm theo câu chúc: "Chúc cả nhà một năm mới bình an và hạnh phúc".

Đại gia đình Vân Trang

Rạng ngời mùa Xuân

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc tung loạt ảnh tạo hình sành điệu bên mô hình ngựa của năm Bính Ngọ.

Cô chúc khán giả một năm bình an, hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, mọi nhà

Nhật Kim Anh duyên dáng áo dài đỏ, đón cái Tết ấm áp bên gia đình. Cô gửi lời chúc: "Mùng 1 mở cửa đón xuân. Mở lòng đón phúc - mở tình yêu thương! Chúc cả nhà năm mới. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý".

Nhật Kim Anh rạng rỡ áo dài đỏ

Ngô Kiến Huy bày tỏ: "Chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026. Tôi chúc khán giả thân thương nhiều sức khoẻ, may mắn, bình an gia đình hạnh phúc. Bính Ngọ - Mã đáo thành công. Chúc cho mỗi chúng ta luôn mạnh mẽ, linh hoạt, phi nước đại tiến về phía trước! Chúc câu lạc bộ người hâm mộ của tôi luôn yêu thương, rạng rỡ, tươi vui quanh năm".

Nữ diễn viên Thúy Diễm kể chuyện mùng 1 Tết dậy sớm, ngửi hương hoa, không khí mùa Xuân tràn ngập hiên nhà. Cô bày mâm chay cúng ông bà từ nhà hàng chay của cô em gái Trương Quỳnh Anh. Sau đó, cô đón cô bạn Tường Vi qua xông đất đầu năm. "Kính chúc nhà nhà tân niên hạnh phúc, bình an" - Thúy Diễm nhắn nhủ.

Nữ diễn viên Diệu Nhi cũng gửi lời chúc cả nhà đầu năm nhiều niềm vui.

Ngô Kiến Huy

Thúy Diễm

Thúy Diễm và Tường Vi

"Mùng 1 của bé Nhi! Chúc cả nhà mình ngày đầu năm nhiều niềm vui nha" - Diệu Nhi chúc





Gia đình Diệu Nhi

Vợ chồng Lê Phương

"Những điều tốt lành rồi sẽ tới thôi!" - Tóc Tiên nhắn nhủ

Lê Hạ Anh: "Chúc cả nhà một năm Mã đáo thành công"

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt: "Thật tươi cho 1 năm điểm mười!"

"Gia đình "90% cơ thể là âm nhạc còn lại cứ phải gọi là âm thanh" - Sơn Tùng M-TP

Ca sĩ kỳ cựu Phương Thanh

Gia đình Chi Pu: "Nhà em chẳng có gì ngoài hoa. Sáu bông hoa rực rỡ ngày Tết!"