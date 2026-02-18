Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc… tưng bừng đón Xuân Bính Ngọ

Nữ diễn viên Vân Trang đăng ảnh cả gia đình rạng rỡ chào đón Xuân Bính Ngọ. Cô kèm theo câu chúc: "Chúc cả nhà một năm mới bình an và hạnh phúc".
Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc tung loạt ảnh tạo hình sành điệu bên mô hình ngựa của năm Bính Ngọ.
Nhật Kim Anh duyên dáng áo dài đỏ, đón cái Tết ấm áp bên gia đình. Cô gửi lời chúc: "Mùng 1 mở cửa đón xuân. Mở lòng đón phúc - mở tình yêu thương! Chúc cả nhà năm mới. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý".
Ngô Kiến Huy bày tỏ: "Chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026. Tôi chúc khán giả thân thương nhiều sức khoẻ, may mắn, bình an gia đình hạnh phúc. Bính Ngọ - Mã đáo thành công. Chúc cho mỗi chúng ta luôn mạnh mẽ, linh hoạt, phi nước đại tiến về phía trước! Chúc câu lạc bộ người hâm mộ của tôi luôn yêu thương, rạng rỡ, tươi vui quanh năm".
Nữ diễn viên Thúy Diễm kể chuyện mùng 1 Tết dậy sớm, ngửi hương hoa, không khí mùa Xuân tràn ngập hiên nhà. Cô bày mâm chay cúng ông bà từ nhà hàng chay của cô em gái Trương Quỳnh Anh. Sau đó, cô đón cô bạn Tường Vi qua xông đất đầu năm. "Kính chúc nhà nhà tân niên hạnh phúc, bình an" - Thúy Diễm nhắn nhủ.
Nữ diễn viên Diệu Nhi cũng gửi lời chúc cả nhà đầu năm nhiều niềm vui.
