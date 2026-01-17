Soi tỉ số trận Manchester United - Manchester City: Mưa bàn thắng ở Old Trafford

Bruno Fernandes (Manchester United) và Rayan Cherki (Mancshester City)

Manchester United đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường khi các nhà cầm quân vẫn đang tìm kiếm đội hình xuất phát lý tưởng. Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, HLV tạm quyền Darren Fletcher chỉ cầm quân 2 trận (hòa Burnley ở Premier League và thua Brighton ở cúp FA). Giờ đây, chiếc ghế HLV đến cuối mùa được chuyển giao cho Michael Carrick, người mang đến nhiều thay đổi, chủ trương chơi kiểm soát bóng, kêu gọi sự tự tin và sử dụng hàng thủ 4 ngưởi.

Michael Carrick từng cầm quân Quỷ đỏ 3 trận (2 thắng 1 hòa) sau khi Ole Solskjaer bị sa thải năm 2021, nhưng lần trở lại này ông đối mặt với thách thức lớn khi phải chơi trận derby thành Manchester, nơi Quỷ đỏ không ghi được bàn ở 4 trong 5 trận sắm vai chủ nhà gần nhất, bao gồm 2 lần gặp gần đây. Manchester United đang ghi trung bình 1,6 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà, gợi lên hy vọng họ sẽ tung lưới đối thủ truyền kiếp trong trận derby này.

Trong khi đó, Man City đặt mục tiêu giữ vững hy vọng vô địch Premier League sau khi hòa cả ba trận đấu gần nhất. Đoàn quân của Pep Guardiola đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng 10-1 trước Exeter, nhưng đánh bại đối thủ truyền kiếp cùng thành phố tại "Nhà hát của những giấc mơ" không phải là điều dễ dàng.

Man City không có thêm lo ngại nào về chấn thương, và họ đã ghi trung bình 2,70 bàn thắng mỗi trận. Với tiềm năng tấn công của cả hai đội, chuyện "cả hai đội cùng ghi bàn" là điều rất dễ xảy ra, và cửa Tài (trên 2,5 bàn thắng) là rất hiện thực.

Erling Haaland được kỳ vọng sẽ sắm vai chính trong cuộc chơi này khi từng góp công vào nhiều bàn thắng hơn bất cứ cầu thủ Manchester City nào khác với tổng cộng 11 bàn (ghi 8 bàn và kiến tạo 3 bàn).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, chỉ mỗi mình cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số hòa 2-2, các chuyên gia còn lại đều đoán Manchester City sẽ thắng, và thậm chí thắng cách biệt: Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán 1-3, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton lẫn bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones cũng tán thành kết quả đó.

Trận đấu giữa Manchester United và Manchester City sẽ diễn ra lúc 19g 30 tối nay 17-1.

Dự đoán: Manchester United - Manchester City 1-3

Đối đầu trực tiếp

14-9-2025 Manchester City Manchester Utd 3-0 06-4-2025 Manchester Utd Manchester City 0-0 15-12-2024 Manchester City Manchester Utd 1-2 03-3-2024 Manchester City Manchester Utd 3-1 29-10-2023 Manchester Utd Manchester City 0-3 14-1-2023 Manchester Utd Manchester City 2-1 02-10-2022 Manchester City Manchester Utd 6-3 06-3-2022 Manchester City Manchester Utd 4-1 06-11-2021 Manchester Utd Manchester City 0-2 07-3-2021 Manchester City Manchester Utd 0-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 17/1 19:30 [7] Man Utd - Manchester City [2] 1.825 3/4 : 0 2.05 2.025 3 1/4 1.825

Tỉ lệ khởi điểm của trận đấu là Manchester City chấp Manchester United đến nửa một, ăn đủ thua 82. Đến tối qua, thị trường đã biến động thành Manchester City chỉ còn chấp nửa trái, ăn 97, thua 90. Xu thế cho thấy thị trường đang đổ vào cửa dưới.

Đến sáng nay, giá cả đã chuyển dần thành cho lựa và có lúc biến động thành 92-95. Các hãng tiết lộ là số lượng đặt vào Manchester City vẫn lớn hơn, chiếm đến 63%, cho dù thị trường có xu hướng đổ cửa dưới. Dù sao thì theo cửa trên vẫn an toàn hơn vì chính Manchester City mới có nhiều động lực và quyết tâm.