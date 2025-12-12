HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Quay clip chạy xe 1 bánh để đăng TikTok, nam thanh niên bị CSGT mời đến trụ sở

Anh Vũ

(NLĐO) - Đội CSGT Hàng Xanh vừa lập biên bản xử phạt nam thanh niên do bốc đầu, chạy xe bằng 1 bánh.

Ngày 12-12, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử phạt nam thanh niên chạy xe bằng 1 bánh.

Thanh niên bị CSGT xử phạt vì chạy xe một bánh để đăng TikTok - Ảnh 1.

Nam thanh niên bốc đầu xe bị xử phạt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bốc đầu, chạy xe bằng 1 bánh trên đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh. Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh mời nam thanh niên đến làm việc.

Tại trụ sở công an, người này cho biết đã bốc đầu, chạy bằng 1 bánh rồi nhờ người quen ghi lại, sau đó đăng tải lên trang TikTok để "chơi" và "khoe". Clip được quay vào ngày 5-12.

Thanh niên bị xử phạt lỗi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của người vi phạm trong thời hạn 23 tháng và tịch thu luôn xe.

Vào ngày 8-12, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT, Công an TPHCM cũng xử phạt 1 thiếu niên 14 tuổi bốc đầu xe đường song hành Quốc lộ 22, xã Hóc Môn.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mắc các lỗi sau sẽ bị tịch thu phương tiện: buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, chạy bằng 2 bánh đối với xe 3 bánh; tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Tin liên quan

Từ hôm nay, CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Từ hôm nay, CSGT TPHCM ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(NLĐO) - Tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn,... sẽ bị CSGT xử lý nghiêm.

Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

(NLĐO) - Một trong 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 3 người còn lại bị nhắc nhở

TPHCM: Xử phạt nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm

(NLĐO) - Sau giờ tan trường, nhiều học sinh ở TPHCM đi xe máy về nhà nhưng không đội mũ bảo hiểm.

mạng xã hội nam thanh niên người điều khiển bốc đầu xe giấy phép lái xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo