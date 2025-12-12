Ngày 12-12, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử phạt nam thanh niên chạy xe bằng 1 bánh.

Nam thanh niên bốc đầu xe bị xử phạt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bốc đầu, chạy xe bằng 1 bánh trên đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh. Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh mời nam thanh niên đến làm việc.

Tại trụ sở công an, người này cho biết đã bốc đầu, chạy bằng 1 bánh rồi nhờ người quen ghi lại, sau đó đăng tải lên trang TikTok để "chơi" và "khoe". Clip được quay vào ngày 5-12.

Thanh niên bị xử phạt lỗi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của người vi phạm trong thời hạn 23 tháng và tịch thu luôn xe.

Vào ngày 8-12, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT, Công an TPHCM cũng xử phạt 1 thiếu niên 14 tuổi bốc đầu xe đường song hành Quốc lộ 22, xã Hóc Môn.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mắc các lỗi sau sẽ bị tịch thu phương tiện: buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, chạy bằng 2 bánh đối với xe 3 bánh; tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.