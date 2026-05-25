Quốc Đại, Vân Khánh, Thanh Ngọc hội ngộ trong đêm "Giữ hồn di sản phương Nam"

Ca sĩ Quốc Đại, NSƯT Vân Khánh và ca sĩ Thanh Ngọc





Tối 25-5, trong không gian học đường tại Trường THCS Văn Lương (số 25 Văn Lương, ấp Long Lâm, xã Long Điền, TP HCM), chương trình Giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn TP HCM năm 2026 – Khu vực 3 với chủ đề "Giữ hồn di sản phương Nam" sẽ diễn ra như một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa thế hệ trẻ và những giá trị văn hóa đã bồi đắp nên bản sắc vùng đất Nam Bộ.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức; Nhà hát Kịch TP.HCM và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện.

Khi di sản không còn là bài học khô cứng

Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM, cho biết nhiều năm qua, câu chuyện giáo dục di sản luôn đặt ra một thách thức: làm sao để thế hệ trẻ không chỉ "biết" mà còn "cảm" được giá trị văn hóa truyền thống. "Di sản chỉ thật sự sống khi được kể lại bằng cảm xúc, bằng âm thanh, hình ảnh, chuyển động và sự tương tác trực tiếp. Từ tinh thần đó, chương trình "Giữ hồn di sản phương Nam" lựa chọn nghệ thuật biểu diễn như một cây cầu. Không gian sân trường được mở rộng thành một sân khấu văn hóa – nơi học sinh không đứng ngoài quan sát mà trở thành người tham dự, đối thoại với lịch sử và bản sắc" – ông Hà Quốc Cường nhấn mạnh.

Các ca sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia chương trình "Giữ hồn si sản phương Nam"

Các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia đều háo hức, họ kỳ vọng thông qua các tiết mục nghệ thuật, phần giới thiệu hiện vật, kể chuyện văn hóa và giao lưu cùng nghệ sĩ, những giá trị của vùng đất phương Nam được tái hiện gần gũi hơn với đời sống của học sinh hôm nay.

Đánh thức tình yêu văn hóa từ những điều gần gũi

Điểm đáng quý của chương trình sẽ không nằm ở quy mô hay sự hoành tráng, mà ở cách tiếp cận giáo dục bằng trải nghiệm. Phương Nam không chỉ là địa danh.

Ca sĩ NSƯT Vân Khánh chia sẻ: "Khi học sinh được tiếp xúc với những câu chuyện ấy qua nghệ thuật, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại được thu ngắn lại".

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ, ca sĩ: NSƯT Vân Khánh, Nghệ nhân ưu tú Minh Đức, Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng, Nghệ nhân ưu tú Cẩm Thúy, ca sĩ Quốc Đại, Thanh Ngọc, Minh Sang, Quách Phú Thành, Hà Vy, Tòng Lan, Kim Thạch cùng nhóm hát Lạc Việt…

Gìn giữ không phải để lưu giữ, mà để tiếp tục sống

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và sự thay đổi mạnh mẽ của đời sống đương đại, câu chuyện bảo tồn di sản ngày càng cần những cách tiếp cận mới.

Nếu thế hệ trẻ không được chạm vào di sản ngay từ hôm nay, di sản sẽ dần trở thành khái niệm xa lạ.

Chương trình "Giữ hồn di sản phương Nam" vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi biểu diễn nghệ thuật. Đó là lời nhắc rằng bảo tồn văn hóa không bắt đầu từ bảo tàng hay lễ hội, mà bắt đầu từ nhận thức và tình yêu của người trẻ.

Di sản chỉ thật sự được tiếp nối khi có sự yêu thương, gìn giữ và lan tỏa từ thế hệ hôm nay. Chương trình "Giữ hồn di sản phương Nam", vì thế, hứa hẹn mang nhiều ý nghĩa của TP HCM.