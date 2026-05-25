Quốc Đại, Vân Khánh, Thanh Ngọc hội ngộ trong đêm "Giữ hồn di sản phương Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Quốc Đại, Vân Khánh, Thanh Ngọc hội ngộ trong đêm "Giữ hồn di sản phương Nam"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ngoài ba ca sĩ Quốc Đại, Vân Khánh, Thanh Ngọc còn nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia sự kiện ý nghĩa này

Quốc Đại, Vân Khánh, Thanh Ngọc hội ngộ trong đêm "Giữ hồn di sản phương Nam" - Ảnh 1.

Ca sĩ Quốc Đại, NSƯT Vân Khánh và ca sĩ Thanh Ngọc


Tối 25-5, trong không gian học đường tại Trường THCS Văn Lương (số 25 Văn Lương, ấp Long Lâm, xã Long Điền, TP HCM), chương trình Giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn TP HCM năm 2026 – Khu vực 3 với chủ đề "Giữ hồn di sản phương Nam" sẽ diễn ra như một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa thế hệ trẻ và những giá trị văn hóa đã bồi đắp nên bản sắc vùng đất Nam Bộ.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tổ chức; Nhà hát Kịch TP.HCM và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện.

Khi di sản không còn là bài học khô cứng

Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM, cho biết nhiều năm qua, câu chuyện giáo dục di sản luôn đặt ra một thách thức: làm sao để thế hệ trẻ không chỉ "biết" mà còn "cảm" được giá trị văn hóa truyền thống. "Di sản chỉ thật sự sống khi được kể lại bằng cảm xúc, bằng âm thanh, hình ảnh, chuyển động và sự tương tác trực tiếp. Từ tinh thần đó, chương trình "Giữ hồn di sản phương Nam" lựa chọn nghệ thuật biểu diễn như một cây cầu. Không gian sân trường được mở rộng thành một sân khấu văn hóa – nơi học sinh không đứng ngoài quan sát mà trở thành người tham dự, đối thoại với lịch sử và bản sắc" – ông Hà Quốc Cường nhấn mạnh.

Quốc Đại, Vân Khánh, Thanh Ngọc hội ngộ trong đêm "Giữ hồn di sản phương Nam" - Ảnh 2.

Các ca sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia chương trình "Giữ hồn si sản phương Nam"

Các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia đều háo hức, họ kỳ vọng thông qua các tiết mục nghệ thuật, phần giới thiệu hiện vật, kể chuyện văn hóa và giao lưu cùng nghệ sĩ, những giá trị của vùng đất phương Nam được tái hiện gần gũi hơn với đời sống của học sinh hôm nay.

Đánh thức tình yêu văn hóa từ những điều gần gũi

Điểm đáng quý của chương trình sẽ không nằm ở quy mô hay sự hoành tráng, mà ở cách tiếp cận giáo dục bằng trải nghiệm. Phương Nam không chỉ là địa danh.

Ca sĩ NSƯT Vân Khánh chia sẻ: "Khi học sinh được tiếp xúc với những câu chuyện ấy qua nghệ thuật, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại được thu ngắn lại".

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ, ca sĩ: NSƯT Vân Khánh, Nghệ nhân ưu tú Minh Đức, Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng, Nghệ nhân ưu tú Cẩm Thúy, ca sĩ Quốc Đại, Thanh Ngọc, Minh Sang, Quách Phú Thành, Hà Vy, Tòng Lan, Kim Thạch cùng nhóm hát Lạc Việt…

Quốc Đại, Vân Khánh, Thanh Ngọc hội ngộ trong đêm "Giữ hồn di sản phương Nam" - Ảnh 3.

Ca sĩ, NSƯT Vân Khánh

Gìn giữ không phải để lưu giữ, mà để tiếp tục sống

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và sự thay đổi mạnh mẽ của đời sống đương đại, câu chuyện bảo tồn di sản ngày càng cần những cách tiếp cận mới.

Nếu thế hệ trẻ không được chạm vào di sản ngay từ hôm nay, di sản sẽ dần trở thành khái niệm xa lạ.

Chương trình "Giữ hồn di sản phương Nam" vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi biểu diễn nghệ thuật. Đó là lời nhắc rằng bảo tồn văn hóa không bắt đầu từ bảo tàng hay lễ hội, mà bắt đầu từ nhận thức và tình yêu của người trẻ.

Di sản chỉ thật sự được tiếp nối khi có sự yêu thương, gìn giữ và lan tỏa từ thế hệ hôm nay. Chương trình "Giữ hồn di sản phương Nam", vì thế, hứa hẹn mang nhiều ý nghĩa của TP HCM.

Tin liên quan

Cành cọ vàng 2026 gọi tên phim có mỹ nhân Na Uy

Cành cọ vàng 2026 gọi tên phim có mỹ nhân Na Uy

(NLĐO) – Phim "Fjord" – của đạo diễn Cristian Mungiu, có sự tham gia của minh tinh Renate Reinsve, thắng Cành cọ vàng 2026.

Nghệ sĩ Bích Thủy với 4 suất diễn văn nghệ mùa Phật đản

(NLĐO) – Nghệ sĩ Bích Thủy luôn mang sân khấu đến với cộng đồng thông qua những suất hát gắn với chủ đề Phật pháp - hành trình gieo duyên nghệ thuật

Vân Khánh Thanh Ngọc Quốc đại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo