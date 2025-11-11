TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 11-11 Đoàn công tác TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã trao 20 tỉ đồng hỗ trợ người dân TP Huế khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế...

Đoàn công tác TP HCM trao hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp người dân TP Huế khắc phục hậu quả bão lũ



Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại TP Huế thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định tình cảm và sự hỗ trợ này thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM hướng về đồng bào miền Trung, góp phần giúp người dân TP Huế sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc mong muốn thông qua sự hỗ trợ này, hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình, cùng chia sẻ, đồng hành trong công tác an sinh xã hội và phát triển bền vững. Ông bày tỏ tin tưởng TP Huế sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống người dân, tiếp tục phát triển xứng đáng với vị thế trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước.

Ông Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đối với nhân dân TP Huế. Nguồn hỗ trợ của TP HCM là sự động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Huế tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Chí Tài khẳng định TP Huế sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã trao chứng nhận "Tấm lòng vàng" cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ nhân dân TP Huế bị thiệt hại do bão lũ gây ra năm 2025.

Đoàn công tác TP HCM trao quà cho trẻ mầm non ở TP Huế.

Dịp này, trong nguồn hỗ trợ 20 tỉ đồng, đoàn công tác TP HCM đã đến trao tặng 300 triệu đồng để sửa chữa Trường Mầm non Tây Lộc; hỗ trợ 200 triệu đồng cho 2 hộ gia đình xây dựng nhà tại xã Lộc An; trao quà hỗ trợ 78 hộ nghèo tại phường Phú Xuân, mỗi hộ gồm 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt; trao hỗ trợ 20 cháu mầm non, mỗi cháu gồm 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế - trao quà cho các hộ dân ở phường Phú Xuân.