TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Q.Nhật

(NLĐO) - Đây là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, góp phần giúp nhân dân TP Huế sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai

Chiều 11-11 Đoàn công tác TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã trao 20 tỉ đồng hỗ trợ người dân TP Huế khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025. 

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế...

TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 1.

Đoàn công tác TP HCM trao hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp người dân TP Huế khắc phục hậu quả bão lũ

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại TP Huế thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định tình cảm và sự hỗ trợ này thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM hướng về đồng bào miền Trung, góp phần giúp người dân TP Huế sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc mong muốn thông qua sự hỗ trợ này, hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình, cùng chia sẻ, đồng hành trong công tác an sinh xã hội và phát triển bền vững. Ông bày tỏ tin tưởng TP Huế sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống người dân, tiếp tục phát triển xứng đáng với vị thế trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước.

Ông Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đối với nhân dân TP Huế. Nguồn hỗ trợ của TP HCM là sự động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Huế tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững. 

Ông Nguyễn Chí Tài khẳng định TP Huế sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của bão , giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã trao chứng nhận "Tấm lòng vàng" cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ nhân dân TP Huế bị thiệt hại do bão lũ gây ra năm 2025.

TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 3.

Đoàn công tác TP HCM trao quà cho trẻ mầm non ở TP Huế.

Dịp này, trong nguồn hỗ trợ 20 tỉ đồng, đoàn công tác TP HCM đã đến trao tặng 300 triệu đồng để sửa chữa Trường Mầm non Tây Lộc; hỗ trợ 200 triệu đồng cho 2 hộ gia đình xây dựng nhà tại xã Lộc An; trao quà hỗ trợ 78 hộ nghèo tại phường Phú Xuân, mỗi hộ gồm 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt; trao hỗ trợ 20 cháu mầm non, mỗi cháu gồm 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế - trao quà cho các hộ dân ở phường Phú Xuân.

TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 6.

TP HCM hỗ trợ TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục lũ lụt - Ảnh 7.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà cho các trẻ mầm non và người dân ở TP Huế

Tin liên quan

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Xúc động câu chuyện Đảng viên 65 năm tuổi Đảng tại TP HCM ủng hộ đồng bào miền Bắc

(NLĐO) - Dùng tiền phúng điếu vợ để ủng hộ, ông Khổng Chiêu Lư mong muốn đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Người dân TP HCM ủng hộ hơn 30 tấn hàng hóa cứu trợ đồng bào bị bão, lũ phía Bắc

(NLĐO) - Chiều 13-9, Ủy ban MTTQ TP HCM làm lễ xuất quân hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Thành ủy TP HCM TP HCM mưa lũ thiên tai bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo