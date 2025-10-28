HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quốc tế hỗ trợ người dân 9,7 triệu USD để khắc phục hậu quả sau bão Bualoi, Matmo

Thùy Linh

(NLĐO) - Các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và bão Matmo khoảng 9,7 triệu USD.

Sáng 28-10, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Lễ ghi nhận của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam sau bão Bualoi và Matmo.

Cứu trợ người dân Việt Nam 9 , 7 triệu USD từ cộng đồng quốc tế sau bão Bualoi và Matmo - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao biểu trưng cho đại sứ quán các nước, đại diện các tổ chức quốc tế có đóng góp cho công tác hỗ trợ người dân Việt Nam sau bão

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, bão số 11 Matmo đến thời điểm này khoảng 9,7 triệu USD. Trong đó, khoảng 7,2 triệu USD là tiền mặt phát cho người dân, và hàng hóa phát cho dân trị giá 2,5 triệu USD.

Các tổ chức tiến hành cứu trợ có phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ các nước Australia, Singapore, Canada, Hàn Quốc, Trung tâm AHA, UNICEF, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Save the Children, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Samaritan's Purse, Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc), CRS tại Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), WWF tại Việt Nam 

Cung cấp viện trợ quốc tế khẩn cấp gồm: tiền mặt, hỗ trợ phục hồi sinh kế nông nghiệp, nước uống đóng chai, thiết bị lọc nước, chăn màn, thùng nhựa chứa nước, tấm nhựa plastic đa năng, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, dụng cụ học tập... cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ lời cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời chia sẻ về định hướng của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Nhằm tiếp tục phục hồi và xây dựng lại tốt hơn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp mong muốn các nước bạn, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, hỗ trợ phục hồi công trình công ích; củng cố hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý thiên tai.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao biểu trưng hỗ trợ của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đại sứ quán các nước, đại diện các tổ chức quốc tế có đóng góp cho công tác hỗ trợ người dân Việt Nam sau bão.

