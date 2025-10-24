HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vì sao bão Thần Gió không dội mưa tới 900 mm như dự báo?

Thùy Linh

(NLĐO) - Do hoàn lưu bão số 12 Fengshen (Thần Gió) bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu nhanh và tan ngay trên biển.

Trước đó, dự báo tác động của bão số 12 Fengshen, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa ngày 22-10 đến ngày 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22-10 đến hết ngày 23-10).

Bão số 12 Fengshen tan nhanh trên biển không dội mưa lớn ở miền Trung như dự báo - Ảnh 1.

Mưa lớn trong đêm 23 và rạng sáng 24-10 khiến nhiều khu vực trung tâm ở TP Huế bị ngập cục bộ. Ảnh: Q.Nhật

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (trên 200 mm/3giờ).

Tuy nhiên, thực tế tình hình mưa ở miền Trung không lớn như dự báo. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lý giải đợt mưa lần này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa hoàn lưu bão số 12 Fengshen và khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc.

Các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế - Đà Nẵng trong chiều ngày 22-10, với cường độ suy yếu chỉ 1-2 cấp so với khi còn trên biển. Theo đó, hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở khu vực Trung Bộ.

Tuy nhiên, thực tế sau khi đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Nam và tốc độ di chuyển chậm lại rất nhiều, chỉ khoảng 5-10 km/giờ. Do hoàn lưu bão bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu quá nhanh và tan ngay trên biển.

Mưa không lớn như dự báo nhưng người dân không nên chủ quan

Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưởng cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu ở các khu vực trũng thấp vẫn đang được cơ quan khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai hiện nay có xu hướng diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan. Mỗi nguồn thông tin, nếu được phân tích trên cơ sở khoa học, khách quan và kiểm chứng cẩn trọng, đều có giá trị nhất định trong việc giúp người dân nâng cao cảnh giác và chủ động ứng phó.

Tuy nhiên, "cần tránh việc thổi phồng hoặc suy diễn quá mức có thể gây hoang mang trong dư luận và làm giảm hiệu quả công tác phòng chống thiên tai" - ông Hưởng chia sẻ.

Trong công tác dự báo và cảnh báo, các nhận định khoa học cần được xây dựng trên cơ sở hệ thống số liệu quan trắc, mô hình tính toán và quy trình kỹ thuật được kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác và thống nhất theo chuẩn mực của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Cục Khí tượng Thủy văn là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Cơ quan khí tượng thủy văn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ dữ liệu và trao đổi chuyên môn với các nhà khoa học trong và ngoài cơ quan dự báo để đưa thông tin dự báo, cảnh báo đến gần hơn, nhanh hơn tới cộng đồng, hướng tới mục tiêu chung là giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân.

Mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10-2025

Đêm qua và sáng nay 24-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23-10 đến 8 giờ ngày 24-10 cục bộ có nơi trên 90 mm như: Trạm Kỳ Phú (Hà Tĩnh) 127,2 mm, trạm Hải An (Quảng Trị) 99,6 mm, trạm Thuận An (TP Huế) 289,8 mm, trạm Sơn Trà (Đà Nẵng) 96,4 mm,…

Từ sáng 24-10 đến đêm 25-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80- 200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150 mm/3 giờ).

Ngày và đêm 26-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025.


không khí lạnh tin bão bão số 12 Fengshen miền Trung mưa lớn vì sao bão số 12 không gây mưa lớn
