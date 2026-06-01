Quốc Trường kể về "10 năm đóng vai chính vẫn không ai nhớ mặt"

Diễn viên Quốc Trường vừa có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình hơn 20 năm làm nghề trong chương trình "The Khang Show". Nam diễn viên thẳng thắn nhìn lại quãng đường nhiều thăng trầm, từ những ngày miệt mài đóng phim nhưng không được khán giả nhớ đến, đến bước ngoặt bất ngờ nhờ vai Vũ trong bộ phim "Về nhà đi con".

Bước ngoặt trong hành trình làm nghề

Dù liên tục được giao các vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình, Quốc Trường thừa nhận sự nghiệp của anh không thuận lợi như nhiều người nghĩ. Trong suốt khoảng 10 năm, anh xuất hiện đều đặn trên màn ảnh, đóng cặp với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Ngân Khánh, Ngọc Lan hay Tường Vi nhưng vẫn không tạo được dấu ấn đủ mạnh với khán giả.

"Đóng chính suốt mà khán giả không biết mặt, không biết tên, tôi cũng buồn" - nam diễn viên chia sẻ.

Quốc Trường đóng cặp cùng Bảo Thanh trong phim "Về nhà đi con"

Thời điểm đó, thay vì tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân, Quốc Trường ưu tiên kiếm tiền để giúp gia đình. Anh cho biết gia đình từng gặp khó khăn về tài chính nên mục tiêu lớn nhất là trả nợ, xây nhà cho cha mẹ và ổn định cuộc sống người thân.

Bước ngoặt đến khi Quốc Trường gần như muốn từ bỏ diễn xuất. Sau nhiều năm đóng phim không tạo được tiếng vang, anh dành nhiều thời gian hơn cho việc kinh doanh chuỗi mì cay và từng nghĩ mình không có duyên với nghề.

Đúng lúc đó, anh nhận được lời mời tham gia "Về nhà đi con". Ban đầu, Quốc Trường cho rằng đây chỉ là một vai phụ không quá nổi bật. Anh nhận lời chủ yếu vì đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ra miền Bắc và muốn tranh thủ thời gian rảnh để tham gia một dự án phim.

Ngoài diễn xuất, Quốc Trường còn được biết đến với vai trò doanh nhân thành đạt

Tuy nhiên, vai Vũ đã trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Quốc Trường nhớ lại cảm giác bất ngờ khi bộ phim ngày càng tạo sức hút mạnh mẽ. Chỉ sau vài tập phát sóng, tên tuổi anh phủ sóng rộng khắp, trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất thời điểm đó.

Sự thay đổi này kéo theo nhiều cơ hội mới. Nếu trước đây anh phải tự chuẩn bị mọi thứ khi tham dự sự kiện thì sau thành công của "Về nhà đi con", Quốc Trường bắt đầu được săn đón và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông.

Trăn trở với hình ảnh doanh nhân

Ở tuổi hiện tại, Quốc Trường cho biết mong muốn lớn nhất là sớm ổn định tài chính để có nhiều thời gian dành cho gia đình. Anh từng nghĩ đến kế hoạch "về hưu" sớm, xây dựng một không gian sống rộng rãi để cha mẹ, anh chị em và các cháu có thể quây quần bên nhau.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của Quốc Trường trên màn ảnh rộng với các dự án như "Chị ngã em nâng" và "Một thời ta đã yêu". Mới nhất, anh tái xuất với "Ốc mượn hồn" nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Quốc Trường cho biết điều khiến anh trăn trở hiện nay là hình ảnh doanh nhân thành đạt đã gắn quá chặt với tên tuổi mình. Suốt nhiều năm, anh hầu như không nhận được lời mời vào các vai nghèo khổ hay có số phận gai góc.

Nếu có cơ hội, nam diễn viên muốn thử sức với những dạng nhân vật phức tạp hơn, chẳng hạn người đa nhân cách hoặc một ông trùm có chiều sâu tâm lý.