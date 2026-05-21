Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chính phủ vừa ban hành quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ (Ảnh minh hoạ: VGP).

Nghị định gồm 9 chương, 42 điều, quy định chi tiết một số nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm các nội dung: Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập; kê khai và công khai bản kê khai; xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập; trình tự xác minh; quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý vi phạm.

Theo nghị định, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

Các loại tài sản phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất; nhà ở, công trình xây dựng; tài sản khác gắn liền với đất; vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên đối với từng loại.

Ngoài ra, tiền Việt Nam, ngoại tệ dưới dạng tiền mặt, tiền gửi, tiền cho vay, tiền trả trước có tổng giá trị quy đổi từ 150 triệu đồng trở lên cũng thuộc diện kê khai. Cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp và các giấy tờ có giá khác từ 150 triệu đồng trở lên phải kê khai theo quy định.

Nghị định cũng yêu cầu kê khai tài sản số và các loại tài sản khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; các khoản nợ từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản và tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa hai lần kê khai.

Việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai bổ sung và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo nghị định. Chính phủ cũng cho phép thực hiện kê khai trên môi trường điện tử khi đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ và cơ sở vật chất.

Về đối tượng phải kê khai hằng năm, nghị định quy định người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên tại các cơ quan nhà nước thuộc diện kê khai.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng thuộc diện kê khai hằng năm.

Ngoài ra, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Nghị định quy định việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện bằng hình thức niêm yết tại cơ quan, đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp.

Đối với người giữ chức vụ từ Cục trưởng và tương đương trở lên tại cơ quan trung ương, bản kê khai được niêm yết tại trụ sở bộ, cơ quan ngang bộ hoặc công khai tại cuộc họp có thành phần từ cấp cục, vụ và tương đương trở lên.

Đối với người giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống, bản kê khai được niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên. Những trường hợp khác được công khai tại phòng, ban hoặc cuộc họp toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.

Tại địa phương, bản kê khai của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh được niêm yết tại trụ sở hoặc công khai tại cuộc họp của Văn phòng HĐND, UBND. Bản kê khai của cán bộ thuộc sở, ngành cấp tỉnh hoặc cấp xã cũng được niêm yết hoặc công khai tại cơ quan nơi công tác.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, bản kê khai của lãnh đạo doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát, kế toán trưởng và người đại diện phần vốn nhà nước được niêm yết tại trụ sở hoặc công khai tại cuộc họp theo quy định.

Theo nghị định, bản kê khai phải được công khai chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý bàn giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Thời gian niêm yết là 15 ngày. Cuộc họp công khai bản kê khai phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự. Việc niêm yết và công khai phải được lập biên bản theo quy định.

Nghị định cũng quy định việc công khai bản kê khai trên môi trường điện tử có thể thay thế hình thức công khai trực tiếp khi đáp ứng điều kiện hạ tầng công nghệ.

Kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hết hiệu lực thi hành.