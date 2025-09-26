Quy định mới về mức đóng BHXH bắt buộc với quân nhân, người làm công tác cơ yếu

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/ TT-BQP hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Áp dụng từ ngày 1-7

Theo đó, Thông tư số 90/2025/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 2-10-2025, tuy nhiên các chế độ, chính sách BHXH mà Thông tư hướng dẫn được áp dụng từ ngày 1-7-2025.

Thông tư áp dụng cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng, bao gồm:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; học viên quân đội, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

- Người lao động thuộc 2 đối tượng trên trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác, nghiên cứu, đi điều dưỡng ở nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí ở trong nước, thì được đóng và hưởng các chế độ BHXH quy định tại Thông tư.

Thông tư cũng được áp dụng cho người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH đối với các đối tượng trên.

Bộ Quốc phòng đóng BHXH bắt buộc hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH.

Thông tư số 90/2025/TT-BQP đã hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

Mức đóng BHXH với quân nhân

Mức đóng và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được quy định cụ thể. Trong đó, 2 năm đầu tính từ tháng, năm nhập ngũ (đủ 24 tháng) đóng bằng 22% của 2 lần mức tham chiếu; sau đó cứ mỗi năm tiếp theo tăng thêm 0,5 lần mức tham chiếu, tối đa bằng 4 lần mức tham chiếu.

Trường hợp người lao động có thời gian tham gia BHXH trước và sau ngày 1-7-2025 đều thuộc đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; học viên quân đội, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí thì thời gian xác định 2 năm đầu làm cơ sở tính tiền lương đóng BHXH được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP.

Trường hợp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân bị ốm đau do thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn phải nghỉ việc mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì được đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật BHXH. Bộ Quốc phòng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm.



