Quỹ hỗ trợ việc làm cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 34/2025/QĐ-TTg. Theo đó, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ được thành lập nhằm ổn định, mở rộng thị trường và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động.

Linh hoạt cách đóng

Theo quyết định này, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đóng góp vào quỹ.

Mức đóng góp bằng 150.000 đồng/người lao động hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Định kỳ hằng tháng, doanh nghiệp trích nộp đóng góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Quỹ theo số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng của doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Huỳnh Như)

Về phía người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp Quỹ với mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

Giúp giảm thiểu rủi ro

Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp.

Trong đó, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài; do người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác.

Hoặc hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… cũng được lấy từ nguồn quỹ.