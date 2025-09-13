Quy mô 100 tỉ USD, Việt Nam có thể trở thành trung tâm tài sản mã hóa ở khu vực

Đây là con số được Dragon Capital nêu ra và nhận định Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa (tiền số) do Chính phủ vừa ban hành là bước đi quan trọng để thúc đẩy thị trường tài sản số phát triển nhanh chóng và đúng hướng.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện xếp thứ 5 thế giới về mức độ phổ cập tiền mã hóa với quy mô nắm giữ ước tính khoảng 100 tỉ USD, Nghị quyết này đánh dấu việc thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Các chuyên gia của quỹ đầu tư Dragon Capital nói rằng khung pháp lý trên sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro đầu cơ bằng cách hạn chế các nền tảng chưa được quản lý đồng thời đáp ứng định hướng phát triển sâu hơn thị trường vốn nội địa thông qua việc định vị Việt Nam trở thành một trong những trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á trong tương lai gần.

Báo cáo của Chainalysis năm 2025 cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm hàng đầu thế giới về chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần trung bình toàn cầu. Ảnh minh họa: AI

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Nghị quyết 05 cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời hạn 5 năm. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa hoạt động giao dịch tài sản số tại Việt Nam vào khuôn khổ pháp lý, bảo đảm an toàn, minh bạch và phù hợp thông lệ quốc tế.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh dẫn báo cáo của Chainalysis năm 2025 cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm hàng đầu thế giới về chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa (tài sản số), với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần trung bình toàn cầu.

Theo Triple-A, đến năm 2024 đã có hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tài sản này. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng nộp thuế và giao dịch trên các nền tảng chính thức nếu được pháp luật bảo vệ. Việc có hành lang pháp lý sẽ thu hút không chỉ những người đã sở hữu tài sản số mà cả những nhà đầu tư mới, vốn trước đây còn e ngại.

Chọn mô hình sàn giao dịch tài sản số nào?

Tuy nhiên, chọn mô hình sàn giao dịch tài sản mã hóa nào phù hợp là bài toán được quan tâm lúc này.

Theo PGS-TS Trần Hùng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển công nghệ ngân hàng - ĐHQG TP HCM, không có một mô hình duy nhất hoàn hảo và Việt Nam nên áp dụng một phương pháp tiếp cận hỗn hợp, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều quốc gia và điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh trong nước.

Đơn cử, mô hình cơ chế thử nghiệm có kiểm soát - sandbox như của Singapore, Anh. Đây là mô hình phù hợp nhất cho giai đoạn đầu. Điều này giúp cơ quan quản lý vừa quan sát, thu thập dữ liệu thực tế, vừa xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh mà không cản trở đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Học hỏi Nhật Bản, Hàn Quốc về bảo vệ người tiêu dùng: Hai quốc gia này rất nghiêm ngặt trong việc cấp phép hoạt động cho các sàn giao dịch, yêu cầu cao về vốn, bảo mật và tách bạch tài sản của khách hàng.

Tham khảo Thụy Sĩ, Singapore về khung pháp lý cho huy động vốn: Họ đã làm rất tốt việc phân loại tài sản số/mã hóa và tạo ra quy định pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có thể huy động vốn.

"Hướng tới mô hình toàn diện như khung pháp lý MiCA của Liên minh châu Âu: Về lâu dài, Việt Nam cần một bộ luật toàn diện, thống nhất để quản lý toàn bộ thị trường tài sản mã hóa, và MiCA là một mô hình có thể tham khảo" – PGS-TS Trần Hùng Sơn nói.