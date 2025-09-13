Thị trường tiền số hôm nay, 13-9: Tăng mạnh và tâm lý trái chiều của nhà đầu tư trong nước

Theo dữ liệu của OKX lúc 10 giờ 15 ngày 13-9, thị trường tiền số đồng loạt tăng.

Bitcoin tăng mạnh

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng hơn 0,6%, giao dịch quanh 115.900 USD. Ethereum (ETH) tiếp tục dẫn dắt đà tăng với mức 4,9%, lên 4.723 USD. Solana (SOL) cũng tăng 3,8% lên 242,5 USD, còn BNB tăng 2,6% lên 927 USD.

Theo CoinDesk, chỉ trong vài giờ gần đây, Bitcoin đã có thời điểm tăng lên 116.600 USD, trong khi Ethereum cũng tăng 5% lên 4.650 USD, mức cao nhất kể từ sau bài phát biểu tại Jackson Hole của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hồi cuối tháng 8.

Khi đó, Powell phát tín hiệu Fed sẽ ưu tiên hỗ trợ thị trường lao động thay vì chỉ tập trung kiểm soát lạm phát. Động thái này củng cố kỳ vọng Fed chắc chắn hạ lãi suất trong tháng 9, khiến dòng tiền đầu tư tìm đến các tài sản như tiền số.

Hiện thị trường dự báo sẽ tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng FED giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp tuần tới, đưa biên độ về 4% – 4,25%.

Bitcoin đã có thời điểm tăng hơn 116.000 USD Nguồn: OKX

Theo ghi nhận, trong khi thị trường quốc tế lạc quan, tâm lý nhà đầu tư trong nước lại trái ngược sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, về thí điểm thị trường tài sản mã hóa (tiền số) trong 5 năm, áp dụng cho cả tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức phát hành lẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nghị quyết này đánh dấu việc thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Cụ thể, theo quy định mới, nhà đầu tư trong và ngoài nước chỉ được giao dịch thông qua các tổ chức do Bộ Tài chính cấp phép.

Sau 6 tháng kể từ khi sàn trong nước đầu tiên đi vào vận hành, mọi hoạt động giao dịch ngoài hệ thống chính thức sẽ bị xử lý theo quy định, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng.

Điều này khiến nhiều nhà đầu tư đang sử dụng sàn quốc tế lo ngại. Ông Trương Việt Hoàng, một nhà đầu tư lâu năm tại TP HCM cho biết không ít người đã chủ động bán bớt tài sản đang nắm giữ trên các sàn quốc tế để tránh rủi ro pháp lý.

Một bộ phận khác vẫn phân vân giữa việc giữ lại hay rút vốn trước khi chuyển tài sản về sàn trong nước, do lo ngại vấn đề thanh khoản.

Theo giới đầu tư, dù thị trường tiền số toàn cầu đang đi lên, tâm lý trong nước vẫn khá thận trọng, chưa có xu hướng gom mạnh. Họ cho rằng để thị trường vận hành bền vững, cần khuyến khích đầu tư dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn.

Nhà đầu tư cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa ra hướng dẫn cụ thể về cơ chế hoạt động, thanh khoản và an toàn của sàn giao dịch tài sản mã hóa trong nước, nhằm tạo sự yên tâm và niềm tin khi tham gia.