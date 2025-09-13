Quy mô khủng của đường dây buôn bán khí cười ở Đà Nẵng

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng liên quan buôn bán khí cười.

Cụ thể, công an khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can về tội “buôn bán hàng cấm”.



Kho khí cười quy mô lớn vừa bị công an triệt phá

Trước đó, ngày 7-9, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Hoàng Anh Tấn (SN 1984), Trần Linh Tâm (SN 1996) khi đang giao nhận 196 bình khí cười, cùng với Lê Văn Viết Long (SN 1997) buôn bán 120 bình khí cười.

Khám xét nhiều kho bãi tại các phường trung tâm, công an thu giữ thêm hàng trăm bình khí cười.

Đặc biệt, Võ Văn Hiếu (SN 1980) khai đã vận chuyển 152 bình khí cười cho quán bar Hair of the Dog (phường Hải Châu).

Công an thu giữ 734 bình khí cười, xác định quy mô đường dây lên đến 50 tỉ đồng

Tại cơ sở này, công an thu thêm 208 bình khí cười cùng nhiều tang vật liên quan.

Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ 734 bình khí cười, tổng trị giá trên 1 tỉ đồng, cùng 8 ô tô, 2 mô tô, 14 điện thoại di động.

Điều tra tài chính cho thấy các đối tượng đã giao dịch mua bán khí cười khoảng 50 tỉ đồng từ đầu năm 2025.

Theo Công an TP Đà Nẵng, khí cười (N20) thường bị lợi dụng như một hình thức “giải trí”, nhưng thực chất là chất gây nghiện, hủy hoại hệ thần kinh, hệ hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong.

Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng hay tiếp tay cho hành vi buôn bán khí cười. Mỗi hành động tố giác kịp thời đến lực lượng công an là góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.