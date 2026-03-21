"Quỷ nhập tràng 2" vượt trăm tỉ đồng, công bố tin vui

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Quỷ nhập tràng 2" vượt trăm tỉ đồng, công bố tin vui

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhà sản xuất phim "Quỷ nhập tràng 2" chính thức công bố chiếu quốc tế với những điểm đến đầu tiên là Úc và New Zealand.

Phim "Quỷ nhập tràng 2" ra rạp từ ngày 13-3 và đã nhanh chóng vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Thành tích này vượt qua tốc độ của phần đầu, trở thành tác phẩm kinh dị đạt mốc 100 tỉ đồng nhanh nhất tính đến hiện nay. Trong đó, phần 1 đạt 100 tỉ đồng trong 8 ngày và phần 2 nhanh hơn 1 ngày.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến sáng 21-3, phim đã thu về hơn 101 tỉ đồng và đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Khả Như vai Minh Như trong phim

Vân Dung vai dì Hồng

Diễn viên Phương Bình

Diễn viên Đào Anh Tuấn

Diễn viên Ngọc Hương

Quang Tuấn và Khả Như

Một cảnh trong phim

Sau thành tích ấn tượng, ê-kíp phim cũng công bố tin vui rằng sẽ chiếu quốc tế với những điểm đến đầu tiên như Úc và New Zealand.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về "quỷ nhập tràng" - hiện tượng xác chết bất ngờ "sống dậy" do bị tà khí xâm nhập, phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị bề mặt mà còn đào sâu vào những lớp nghĩa gần gũi với đời sống.

Là phần tiền truyện, phim đưa khán giả ngược dòng quá khứ để khám phá lời nguyền gia tộc của nhân vật Minh Như (Khả Như đóng), với những hiện tượng ma quái liên tiếp ập đến sau khi cô em gái Mỹ Ngọc (Ngọc Hương đóng) trở thành quỷ.

Phim do Pom Nguyễn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: như Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình, Thanh Hiền…

Tác phẩm truyền tải thông điệp về quy luật "ác giả ác báo", về nghiệp quả và cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm trong quá khứ.

Hậu trường phim

Ma Ran Đô, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa mừng Khả Như, Quang Tuấn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo