"Quỷ nhập tràng 2" vượt trăm tỉ đồng, công bố tin vui

Phim "Quỷ nhập tràng 2" ra rạp từ ngày 13-3 và đã nhanh chóng vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Thành tích này vượt qua tốc độ của phần đầu, trở thành tác phẩm kinh dị đạt mốc 100 tỉ đồng nhanh nhất tính đến hiện nay. Trong đó, phần 1 đạt 100 tỉ đồng trong 8 ngày và phần 2 nhanh hơn 1 ngày.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến sáng 21-3, phim đã thu về hơn 101 tỉ đồng và đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Khả Như vai Minh Như trong phim

Vân Dung vai dì Hồng

Sau thành tích ấn tượng, ê-kíp phim cũng công bố tin vui rằng sẽ chiếu quốc tế với những điểm đến đầu tiên như Úc và New Zealand.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về "quỷ nhập tràng" - hiện tượng xác chết bất ngờ "sống dậy" do bị tà khí xâm nhập, phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị bề mặt mà còn đào sâu vào những lớp nghĩa gần gũi với đời sống.

Là phần tiền truyện, phim đưa khán giả ngược dòng quá khứ để khám phá lời nguyền gia tộc của nhân vật Minh Như (Khả Như đóng), với những hiện tượng ma quái liên tiếp ập đến sau khi cô em gái Mỹ Ngọc (Ngọc Hương đóng) trở thành quỷ.

Phim do Pom Nguyễn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: như Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình, Thanh Hiền…

Tác phẩm truyền tải thông điệp về quy luật "ác giả ác báo", về nghiệp quả và cái giá phải trả cho những lựa chọn sai lầm trong quá khứ.