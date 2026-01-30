Quy Nhơn lần thứ ba nhận Giải thưởng “Đô thị du lịch sạch ASEAN”

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 45, chiều 30-1, tại Trung tâm Hội nghị Nustar (TP Cebu, Philippines), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2026. Phố biển Quy Nhơn vinh dự được trao hạng mục giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026".

Đại diện phố biển Quy Nhơn (thứ 6 từ phải sang) nhận Giải thưởng "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026".

Giải thưởng Du lịch ASEAN được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các địa phương, đơn vị trong khu vực đạt chuẩn ở các hạng mục: Đô thị du lịch sạch ASEAN, Khách sạn xanh ASEAN, Cơ sở MICE ASEAN và Sản phẩm du lịch bền vững.

Đây không phải là lần đầu Quy Nhơn được vinh danh ở hạng mục "Đô thị du lịch sạch ASEAN". Trước đó, vào các năm 2020 và 2024, địa phương này cũng đã hai lần được trao tặng danh hiệu này.

Việc tiếp tục duy trì danh hiệu "Đô thị du lịch sạch ASEAN" khẳng định uy tín của Quy Nhơn trong việc đáp ứng các tiêu chí khắt khe về bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh, bảo đảm an toàn, văn minh đô thị; đồng thời tạo động lực để địa phương phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, để giữ vững và phát huy danh hiệu "Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026", thời gian tới, ngành du lịch sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch bền vững. Trong đó chú trọng định vị lại bản đồ du lịch của tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn ASEAN; tăng cường kết nối thị trường khách quốc tế.

"Đây cũng là tiền đề quan trọng nhằm tạo đà cho việc tổ chức hiệu quả Năm Du lịch quốc gia 2026, nhất là các sự kiện du lịch – văn hóa mang tầm quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh" - bà Hạnh nhấn mạnh.