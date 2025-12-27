Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 2807 ngày 26-12 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia (Ban Chỉ đạo).



Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia. Ảnh: VGP

Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm Phó Trưởng ban Thường trực và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó trưởng ban. Các ủy viên là lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện hoạt động tổ chức các hội chợ quốc gia.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động tổ chức các hội chợ quốc gia; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, bảo đảm không tăng biên chế của bộ được cơ quan có thẩm quyền giao.

Đồng thời, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và Trưởng Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả triển khai các hoạt động của hội chợ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình triển khai các nhiệm vụ được phân công định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê quán Hưng Yên, có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí.



