Hai tháng sau phiên livestream bán hàng kéo dài hơn 13 tiếng đồng hồ trên nền tảng TikTok thu về hơn 75 tỉ đồng, cặp vợ chồng Nguyễn Lan Anh (SN 1992, Nam Định), Lã Quốc Quyền (SN 1995, Hà Nội), chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily, tiếp tục tổ chức phiên livestream có tên "Mega live 100 tỉ" liên tục trong 17 giờ đồng hồ (từ 10 giờ ngày 5-5 đến 3 giờ sáng ngày 6-5).

Trong phiên livestream, có hơn 100 mặt hàng đến từ nhiều ngành hàng như đồ gia dụng, đồ điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm... và tất cả đều được cam kết "giá rẻ chưa từng có" cùng nhiều deal sốc và tặng kèm quà “khủng".



Lượng xem trong suốt buổi livestream liên tục dao động duy trì ở mức rất cao, từ 25.000 - 30.000 người, có thời điểm lên tới hơn gần 70.000 người xem.

Nhờ đó, nhiều mặt hàng như sữa, đồ gia dụng hay mỹ phẩm khi chỉ mới vừa xuất hiện đã nhanh chóng "cháy hàng". Nhiều thời điểm, Quyền Leo Daily đã phải "cầu cứu" nhãn hàng thêm đơn giảm giá nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Doanh số của phiên live liên tục tăng từng giờ, từ 10 - 20 - 30 tỉ... và đến 3 giờ sáng 6-5, cặp đôi này công bố đã đạt mục tiêu 100 tỉ đồng đề ra ban đầu, chính thức phá vỡ kỷ lục phiên livestream bán hàng 75 tỉ đồng trước đó cũng của chính cặp đôi này.

Quyền Leo Daily ăn mừng doanh số 100 tỉ đồng Ảnh: Chụp màn hình

Dù còn nhiều tranh cãi về thực hư con số 75 tỉ đồng và 100 tỉ đồng mà cặp đôi này công bố sau 2 phiên livestream nhưng ở góc độ khác, nhiều người đặt câu hỏi, với doanh số bán hàng hơn 175 tỉ đồng như vậy, cặp đôi vợ chồng Quyền Leo Daily sẽ được trả công bao nhiêu?

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Quang Huy, Giám đốc Ecotop - doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại điện tử, cho biết thông thường, hoa hồng cho các KOL hay KOC (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) trong mỗi phiên livestream trung bình ở mức 10% trên tổng doanh thu, có một số nhãn hàng chi đến 15% nhưng đối với một số nhãn hàng có sản phẩm giá trị lớn, thù lao chỉ là 5% doanh thu.

Theo ông Huy, tỉ lệ hủy đơn trong phiên Mega livestream trung bình dao động từ 40%, thậm chí lên đến 60%.

"Như vậy, trong trường hợp trong phiên livestream của nhà Quyền Leo Daily, nếu áp dụng tỉ lệ hủy đơn 40%, doanh thu sẽ còn 60 tỉ đồng. Tính chung mức hoa hồng 5%, chủ kênh này có thể bỏ túi đến 3 tỉ đồng"- ông Huy nói.

Ngoài hoa hồng, Tiktoker Quyền Leo Daily sẽ còn nhận thêm nhiều giá trị nhất định nhưng không thể đo đếm được như thương hiệu cá nhân khi TikTok và các nhãn hàng bơm tiền chạy quảng cáo rất nhiều. Đồng thời, các đơn booking quảng cáo sản phẩm sau này sẽ có giá cao hơn.

Ông Nguyễn Tùng Giang, nhà sáng lập G Investment Group, cũng cho biết hoa hồng của KOL/KOC trong những phiên livestream quy mô lớn có thể có nhiều mức từ 5%, 10%, 15% hay 20% trên tổng doanh thu tùy thỏa thuận với nhãn hàng mà họ hợp tác.

Tuy nhiên, tỉ lệ hủy đơn trong những phiên live lớn có thể ở mức khá cao, thấp nhất là 30% và cao nhất đến 60%.

"Trong phiên live mới đây, doanh số hiển thị trên màn hình là 100 tỉ đồng nhưng tôi nghĩ doanh thu thật khoảng tầm 30-50 tỉ đồng. Nếu tính hoa hồng 10%, số tiền TikToker này được khoảng 5 tỉ đồng"- ông Giang nói.

Theo các chuyên gia, tỉ lệ đơn hủy trên các phiên live lốn thường khá cao, do người tiêu dùng khi xem livestream thường chốt đơn theo cảm xúc và sợ mất "deal hời" do đơn giới hạn. Đến lúc thanh toán, họ có thời gian so sánh lại giá ở các sàn, nền tảng khác và cảm thấy không rẻ hơn hay mắc hơn nên sẽ suy nghĩ lại, thậm chí họ cảm thấy nhu cầu không còn nên hủy đơn.

Theo một KOL livestream bán hàng thời trang, mức hoa hồng trong mỗi phiên live thường khoảng 5-10% hoặc có thể áp mức 15% đối khoản doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên nhưng rất khó đạt vì người mua trên live chủ yếu muốn mua hàng giá rẻ và tùy thuộc vào nhãn hàng. Bên cạnh hoa hồng, KOL còn có thể nhận thêm phí quảng cáo của sản phẩm nếu xuất hiện trên sóng livestream, có giá từ 500.000 đồng đến 2-3 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền thu được sẽ được chia cả đội ngũ, không chỉ một cá nhân.