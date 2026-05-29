Thể thao

Quyết định bất ngờ về Quả bóng Vàng năm 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm, Lễ trao giải Quả bóng Vàng được chuyển từ địa điểm quen thuộc Paris - Pháp sang thủ đô London - Anh.

Ban tổ chức Quả bóng Vàng vừa công bố thủ đô London sẽ đăng cai lễ trao giải năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 26-10, đúng dịp giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất bóng đá thế giới kỷ niệm 70 năm ra đời.

Quyết định này gây chú ý bởi Quả bóng Vàng nhiều năm qua thường gắn liền với thủ đô Paris. Việc chuyển lễ trao giải sang London vì thế trở thành điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tạo cảm giác mới mẻ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng với bóng đá Anh.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho hay sở dĩ London được chọn nhằm tri ân Sir Stanley Matthews, huyền thoại bóng đá Anh và là người đầu tiên giành Quả bóng Vàng vào năm 1956. Sau 70 năm, giải thưởng trở lại quê hương của chủ nhân đầu tiên như một cách nhắc lại cột mốc mở đầu lịch sử.

Quyết định bất ngờ về Quả bóng Vàng năm 2026 - Ảnh 1.

Huyền thoại bóng đá Anh Sir Stanley Matthews đoạt Quả bóng Vàng đầu tiên trong lịch sử vào năm 1956. Ảnh: Blackpool FC

Địa điểm cụ thể của lễ trao giải tại London hiện chưa được công bố. Dù vậy, việc thủ đô nước Anh lần đầu tổ chức sự kiện đã đủ tạo sức hút lớn, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Anh có nhiều gương mặt nổi bật ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Giải thưởng Quả bóng Vàng do tạp chí France Football sáng lập năm 1956, sau đó trở thành thước đo danh giá bậc nhất dành cho các cá nhân xuất sắc nhất bóng đá thế giới.

Từ năm 2024, giải thưởng được France Football phối hợp cùng UEFA tổ chức.

Quyết định bất ngờ về Quả bóng Vàng năm 2026 - Ảnh 2.

Tiền đạo Ousmane Dembele đoạt Quả bóng Vàng 2025. Ảnh: One Football

Tiền đạo Ousmane Dembele của PSG giành Quả bóng Vàng nam, còn tiền vệ Aitana Bonmati của Barcelona được vinh danh ở hạng mục nữ, tại lễ trao giải năm ngoái.

Cuộc đua năm nay rất đáng được chờ đợi khi màn trình diễn của các cầu thủ tại World Cup 2026 có thể tác động lớn đến kết quả bình chọn. 

Sức hút của Quả bóng Vàng vẫn rất lớn khi đây là danh hiệu từng được thống trị bởi những biểu tượng hàng đầu thế giới.

Siêu sao Lionel Messi hiện giữ kỷ lục với 8 lần chiến thắng, trong khi Cristiano Ronaldo có 5 lần được tôn vinh.

Quyết định bất ngờ về Quả bóng Vàng năm 2026 - Ảnh 3.

Lionel Messi đang giữ kỷ lục với 8 lần đoạt Quả bóng Vàng. Ảnh: AP

Việc thủ đô London đăng cai Quả bóng Vàng 2026 cũng mở ra kịch bản thú vị cho các ngôi sao của bóng đá Anh.

Thủ quân tuyển Anh Harry Kane có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trong cuộc đua nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng và tạo dấu ấn tại World Cup 2026.

Messi chưa thể góp mặt ở đợt tập huấn tuyển của Argentina cho World Cup 2026

