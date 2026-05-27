Thể thao

Messi chưa thể góp mặt ở đợt tập huấn tuyển của Argentina cho World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - HLV trưởng Lionel Scaloni xác nhận Messi chưa thể tham gia trại tập huấn tại Buenos Aires (Argentina), nơi tuyển Argentina hội quân cho World Cup 2026.

Việc Messi đã phải rời sân sớm trong trận đấu gần nhất của Inter Miami CF tại Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và sẽ không góp mặt ở trại tập huấn tiền World Cup của đội tuyển quốc gia này.

Dù đội ngũ y tế Inter Miami khẳng định Messi chỉ bị “mỏi cơ”, chứ không gặp chấn thương nghiêm trọng như đồn đoán, sự thận trọng từ ban huấn luyện tuyển Argentina cho thấy siêu sao 39 tuổi vẫn chưa hoàn toàn đạt trạng thái tốt nhất.

"Thông tin về thể trạng của Messi không quá nghiêm trọng. Chúng tôi cần chờ thêm diễn biến trong vài ngày tới cũng như kết quả các xét nghiệm để xác nhận liệu tín hiệu tích cực ban đầu có chính xác hay không" - HLV Scaloni chia sẻ với DSports.

Nhà cầm quân Argentina cũng thừa nhận nhiều tuyển thủ khác chưa hoàn toàn bình phục trước thềm World Cup 2026. 

"Chúng tôi đều mong Messi có thể gia nhập đội tuyển với thể trạng tốt nhất. Nhưng thực tế vẫn rất khác. Không chỉ riêng cậu ấy. Nhiều cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là quá trình phục hồi chức năng của họ để đảm bảo họ có thể đạt phong độ cao nhất tại World Cup" - ông Scaloni nói thêm.

Ngoài Messi, hàng loạt trụ cột của Argentina khác như Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolas Paz, Nicolas Gonzalez, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel cũng gặp những vấn đề thể lực nhẹ khi mùa giải khép lại và không thể góp mặt ở Buenos Aires (Argentina). 

Đáng chú ý, trung tâm huấn luyện này của tuyển Argentina, mang tên Lionel Messi để tri ân chức vô địch FIFA World Cup Qatar 2022. Tuy nhiên, siêu sao này lại chưa thể góp mặt trong đợt hội quân lần này.

Argentina hiện chưa công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ gửi danh sách sơ bộ 55 cái tên và phần lớn sẽ hội quân tại Buenos Aires để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Honduras vào ngày 6-6.

Inter Miami thắng đẹp, Messi ôm đùi rời sân trước thềm World Cup

(NLĐO) - Sáng 25-5, Inter Miami tạo nên hiệp 1 điên rồ nhất MLS 2025-2026 khi khép lại với tỉ số hoà 4-4 và Messi rời sân vào hiệp 2 trước khi thắng 6-4.

