Quốc tế

Quyết định chấn động của UAE

Xuân Mai

(NLĐO) - Động thái mới nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giáng một đòn mạnh vào các tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC và OPEC +

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 28-4 thông báo quyết định rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và OPEC + (liên minh giữa OPEC và một số nước sản xuất bên ngoài) từ ngày 1-5.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, quyết định này phù hợp với tầm nhìn chiến lược, kinh tế dài hạn của UAE và sự phát triển của ngành năng lượng, bao gồm việc đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước.

Động thái này cũng củng cố cam kết của UAE đối với vai trò là một nhà sản xuất có trách nhiệm và đáng tin cậy, dự đoán được tương lai của thị trường năng lượng toàn cầu.

Quyết định gây sốc của UAE - Ảnh 1.

Một sự kiện về dầu mỏ tại Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Quyết định này cũng được thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia và cam kết của đất nước trong việc tích cực đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra, bắt nguồn từ những gián đoạn ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến nguồn cung ứng.

Tuy nhiên, động thái này giáng một đòn mạnh vào các nhóm xuất khẩu dầu mỏ cũng như quốc gia lãnh đạo không chính thức của khối là Ả Rập Saudi ngay giữa thời điểm cuộc chiến tranh Iran.

Việc UAE bất ngờ rút khỏi OPEC có thể tạo ra sự hỗn loạn và làm suy yếu nhóm này. OPEC lâu nay luôn cố gắng thể hiện sự thống nhất bất chấp những bất đồng nội bộ về một loạt vấn đề từ địa chính trị đến hạn ngạch sản xuất.

Tuy nhiên, quyết định trên được xem là một thắng lợi lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng cáo buộc tổ chức này "bóc lột phần còn lại của thế giới" bằng cách thổi giá dầu lên cao.

Ông Donald Trump cũng liên kết sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho khu vực vùng Vịnh với giá dầu. Ông cho rằng trong khi Mỹ nỗ lực bảo vệ các thành viên OPEC thì OPEC lại "trục lợi từ việc này bằng cách áp đặt giá dầu cao".

Động thái trên diễn ra sau khi UAE, một trung tâm kinh tế của khu vực và là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, lên tiếng chỉ trích các quốc gia Ả Rập khác vì đã không hỗ trợ đủ mạnh mẽ để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Iran trong cuộc xung đột.

Trong một phiên họp hôm 27-4, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, đã chỉ trích cách phản ứng của các nước Ả Rập và vùng Vịnh trước những cuộc tấn công của Iran.

Ông Gargash phát biểu: "Các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần nhưng xét trên phương diện chính trị và quân sự, tôi cho rằng lập trường của họ đang ở mức yếu kém nhất trong lịch sử".

Tổng thống Nga tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Mỹ nói về đề xuất của Tehran

(NLĐO) - Nga đề xuất lưu trữ lượng uranium đã làm giàu của Iran trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng nhưng chưa được phía Mỹ chấp nhận.

Điểm nóng xung đột 28-4: Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ về hạt nhân và eo biển Hormuz

(NLĐO) - Giữa lúc giá dầu đạt đỉnh trong 3 tuần qua, Iran đã gửi danh sách "lằn ranh đỏ" về hạt nhân và eo biển Hormuz tới Mỹ qua trung gian Pakistan.

Iran đề xuất nội dung đàm phán mới với Mỹ

Iran vừa đưa ra đề xuất mới nhằm mở cửa lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột trong khi đàm phán hạt nhân sẽ được lùi lại giai đoạn sau.

