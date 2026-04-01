Quyết liệt gỡ điểm nghẽn về dân sinh

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, nhiều kiến nghị tâm huyết của cử tri đã được tổng hợp, qua đó phản ánh rõ những vấn đề dân sinh cấp thiết, đồng thời kỳ vọng vào một nhiệm kỳ hành động, hiệu quả.

Mong gỡ "quy hoạch treo"

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cho biết thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, cử tri thành phố đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng đầy tâm huyết và kỳ vọng đến người ứng cử.

"Nhân dân kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những đột phá trong cải cách hành chính, quyết liệt giải quyết các vấn đề dân sinh và không ngừng nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố" - bà Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong bối cảnh TP HCM đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ chức thành công hơn 5.300 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 99% là minh chứng cho năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ của nhân dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng cho biết cử tri vui mừng trước những cơ chế đặc thù của Trung ương đối với thành phố và kỳ vọng lớn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 cùng những mục tiêu, định hướng phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cử tri ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm của chính quyền trong việc xây dựng TP HCM không ma túy, cũng như sự nỗ lực và tinh thần phục vụ của hệ thống chính trị thành phố.

Cử tri và nhân dân vẫn còn lo lắng, mong muốn thành phố tập trung giải quyết các vấn đề về đời sống dân sinh như: hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tinh thần phục vụ của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri còn trăn trở trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi thu nhập thấp, đề nghị thành phố quyết liệt hơn trong việc bình ổn thị trường. Đồng thời, cử tri kiến nghị cần sớm tháo gỡ dứt điểm các dự án "quy hoạch treo", chậm tiến độ để tránh lãng phí nguồn lực và bảo đảm quyền lợi đất đai chính đáng của người dân.

Người dân TP HCM bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.Ảnh: THẢO NGUYỄN

Nói không với "đúng quy trình, chậm kết quả"

Trên cơ sở tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản ánh của cử tri thành phố; nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đề xuất và kiến nghị đến HĐND TP HCM một số nội dung trọng tâm.

Về phát triển đô thị, kiến nghị HĐND và UBND thành phố cần tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 và hệ thống các tuyến metro.

Bên cạnh đó, sớm triển khai các giải pháp tổng thể, căn cơ để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi "giao thông xanh", phát triển giao thông công cộng, khuyến khích phương tiện cá nhân xanh và các phương tiện thân thiện với môi trường.

Về nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển hệ thống y tế thành phố trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Trong đó, cần chú trọng mở rộng liên kết, phát triển mạng lưới y tế chất lượng cao đồng đều ở các khu vực của thành phố. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng dạy và học. Cần có cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đổi mới phương pháp giảng dạy, bảo đảm môi trường học tập an toàn, sáng tạo.

Về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, kiến nghị HĐND, UBND thành phố tiếp tục rà soát, ban hành chính sách để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cần đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trọng tâm là thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cấp, các ngành để khắc phục triệt để tình trạng "đúng quy trình nhưng chậm kết quả", bảo đảm người dân không phải đi lại nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, cần xem xét bố trí biên chế khối nhà nước và khối Đảng phù hợp với quy mô dân số của địa phương và nhiệm vụ thực tế.

"Những kiến nghị nêu trên là tiếng nói từ thực tiễn sinh động, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của cử tri dành cho chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ mới" - bà Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ.

Bà khẳng định MTTQ thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát, tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân, chung sức đồng lòng cùng với các cấp chính quyền hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân.

6.000 tỉ đồng cho mùa Tết nghĩa tình Cử tri và nhân dân TP HCM bày tỏ sự phấn khởi và trân trọng sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026. Với tổng kinh phí gần 6.000 tỉ đồng, thành phố đã chăm lo Tết cho hàng trăm ngàn người dân. Đồng thời, các chương trình mang đậm tính nhân văn như: Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình, siêu thị mini 0 đồng, mái ấm mùa xuân... đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khẳng định bản sắc nghĩa tình của TP HCM.



