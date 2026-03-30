Phó Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị HĐND TPHCM gỡ điểm nghẽn, kiến tạo giải pháp dài hạn

Sáng 30-3, tại Hội trường Thành ủy TPHCM, diễn ra kỳ họp thứ I HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Đảm bảo mạch lạc, năng động, sáng tạo

Tại đây, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương và chúc mừng TPHCM đã góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng HĐND TPHCM khóa XI đã được cử tri tin tưởng lựa chọn với 125 đại biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TPHCM không chỉ chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và dự thảo luật; phản ánh đầy đủ yêu cầu thực tiễn quản trị đô thị; nhận diện đúng các điểm nghẽn thể chế; đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi, có tầm nhìn dài hạn, đồng thời đảm bảo mạch lạc, năng động, sáng tạo trong quyết sách các vấn đề quản trị phát triển Thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa XI cho các đại biểu

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định kịp thời, đúng đắn các vấn đề quan trọng. Thể chế hóa hiệu quả các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98, 260 và 222 của Quốc hội, chuyển hóa thành các nghị quyết cụ thể, khả thi, tạo chuyển biến thực chất trong tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.

Giám sát đến cùng, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu

Theo ông Nguyễn Đức Hải, trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cần bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quản trị; không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm hoặc chồng chéo thẩm quyền.

Đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND và các cơ quan, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng và liên thông cơ sở dữ liệu với Quốc hội, các cơ quan của UBND, tăng cường tương tác với cử tri, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả điều hành.

Ưu tiên quyết nghị các cơ chế, chính sách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh.

Tập trung hoàn thiện các chính sách trọng tâm về quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, thu hút nhà đầu tư chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD và tổ chức không gian phát triển mới, gắn với mục tiêu phát triển trung và dài hạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND TPHCM chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đối với Khu thương mại tự do; bảo đảm môi trường đầu tư cạnh tranh quốc tế đi đôi với yêu cầu quản lý nhà nước; khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính để phát triển hạ tầng then chốt.

Đổi mới hoạt động giám sát theo hướng giám sát đến cùng kết quả; tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, những vấn đề bức xúc của Nhân dân; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Phát huy dân chủ, tăng cường gắn bó với Nhân dân; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất; kịp thời giải quyết kiến nghị, củng cố niềm tin của Nhân dân.