Quyết liệt với chung cư cũ

Chung cư Vĩnh Hội ở phường Vĩnh Hội, TP HCM (kiểm định giai đoạn 2016-2017 là chung cư cấp D) đã xuống cấp nghiêm trọng và nằm trong diện phải di dời khẩn cấp.

Đứng ngồi không yên

Nhiều hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội đã lần lượt rời đi, song vẫn còn một số trường hợp chần chừ vì nhiều lý do. Ông Hưng, cư dân lô C, cho biết khoảng 100 hộ đã được bố trí sang nhà tạm cư từ tháng 5 và tháng 6. Hiện tại, mặt trước lô C chỉ còn 2 hộ chưa di dời. Gia đình ông Hưng đã đăng ký di dời từ 2 tháng trước và nhận được quyết định chuyển sang căn hộ tạm cư trên đường Lữ Gia (phường Phú Thọ).

"Tuy nhiên, gia đình tôi được thông tin lại rằng căn hộ này vẫn chưa hoàn thiện, cần cải tạo thêm. Thành ra đến nay gia đình vẫn ở lại đây, chỉ chờ thông báo chính thức để chuyển đi" - ông Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, cụm chung cư Ngô Gia Tự (chung cư cấp C, phường Vườn Lài, TP HCM) vẫn chưa một lần được cải tạo. Nơi đây từng là niềm tự hào về kiến trúc nhà ở xã hội của Sài Gòn thập niên 1960 nhưng nay hàng ngàn người dân vẫn bám trụ giữa cảnh xuống cấp trầm trọng. Bước vào khu chung cư là hình ảnh cũ kỹ, ngổn ngang với những hành lang tối tăm, ẩm thấp, bốc mùi ẩm mốc từ những bức tường loang lổ. Nhiều căn hộ tận dụng gầm cầu thang, hành lang để sinh hoạt. Trên đầu, dây điện chằng chịt lẫn lộn giữa những ống nhựa vỡ nát, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Giữa lô N và lô O là một khu chợ dân sinh tạm bợ, hàng quán lấn chiếm lối đi, mùi thực phẩm pha lẫn mùi hôi của rác thải khiến không gian thêm ngột ngạt.

Chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Bà Trương Thị Châu, người dân sinh sống tại lô N, nói: "Tôi ở đây cả đời người nên cũng quen rồi. Nhưng cháu tôi cần có một môi trường tốt hơn để sống. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là thành phố sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hợp tình, hợp lý để người dân có thể yên tâm di dời, sớm bắt đầu một cuộc sống ổn định hơn".

Cũng tại phường Vườn Lài, chung cư Ấn Quang (chung cư cấp C) đang xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Các cột trụ dọc hành lang, cầu thang đều nứt toác, gạch vữa bong tróc...

Chị Nguyễn Thị Hồng, sống ở lô B, cho biết: "Nhà nào ở đây cũng thấm dột. Người dân chỉ biết tự vá víu để sống qua ngày. Nhưng sửa xong, mưa xuống lại dột, lại nứt tường. Không sửa thì sợ nguy hiểm cho cả gia đình".

Kiểm định lại chung cư cấp C, xác định dự án ưu tiên

Đối với cụm chung cư Ngô Gia Tự, lãnh đạo UBND TP HCM đã giao cơ quan chức năng kiểm định lại chất lượng, đồng thời yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Một tổ công tác liên ngành cũng sẽ được thành lập để tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, cụm chung cư Ấn Quang nằm trong danh sách 186 chung cư cũ (gồm 223 lô) được Sở Xây dựng TP HCM đề xuất kiểm định lại đợt này. Cụ thể, theo kế hoạch sẽ kiểm định mới 56 chung cư (58 lô) và kiểm định lại 130 chung cư (165 lô). Đa số các chung cư này được kiểm định giai đoạn 2016-2017 và có kết quả cấp C. Các chung cư được kiểm định cấp B trong giai đoạn trước sẽ không kiểm định lại vì chưa cần thiết. Dự trù kinh phí cho đợt kiểm định là hơn 32,5 tỉ đồng.

Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương và giao Sở Tài chính bố trí kinh phí cho UBND các phường để thực hiện. Sau khi hoàn tất, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận kết quả và ban hành kết luận kiểm định chất lượng cho từng chung cư.

Theo thống kê, TP HCM (trước khi sáp nhập) có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975. Trong số 462 chung cư đã được kiểm định, có 332 chung cư cấp B (chiếm 72%), 114 chung cư cấp C (25%) và 16 chung cư cấp D (3%).

Đối với 16 chung cư cấp D (cấp độ nguy hiểm), thành phố đã hoàn tất di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9 chung cư, bao gồm: chung cư 128 Hai Bà Trưng (94 hộ), 23 Lý Tự Trọng (81 hộ), 6 Bis Nguyễn Tất Thành (26 hộ), 40/1 Tân Phước (78 hộ), 47 Long Hưng (30 hộ), 170-171 Tân Châu (24 hộ), 440 Trần Hưng Đạo (21 hộ), 155-157 Bùi Viện (100 hộ) và Tân Hòa Đông (80 hộ). Hiện vẫn còn 3 chung cư đang di dời dở dang và 4 chung cư chưa di dời.

Về kế hoạch dài hạn, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP HCM ban hành đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Trong đó, thành phố xác định danh mục 31 dự án cần tập trung ưu tiên tháo gỡ khó khăn để sớm khởi công, bao gồm các chung cư cấp D. Đến nay, đã có 12/31 dự án hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500.

Ban hành cơ chế ưu đãi Chủ tịch UBND TP HCM vừa chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND TP HCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Chung cư xây dựng trước năm 1994 sẽ được hỗ trợ cải tạo, xây dựng lại. Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết số 17/2025.



