Tại buổi họp báo chiều ngày 11-9, Sở Xây dựng TP HCM đã cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng xuống cấp tại chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng) cũng như các giải pháp tổng thể để cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn.

Chung cư Phạm Thế Hiển xuống cấp nghiêm trọng

Theo báo cáo kiểm định tháng 6-2025, chung cư Phạm Thế Hiển gồm 3 lô A, B, C, được xếp loại cấp C – nghĩa là một số kết cấu không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, nguy hiểm cục bộ, song chưa đến mức buộc phải phá dỡ khẩn cấp theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Công trình đã được đưa vào kế hoạch di dời trong giai đoạn 2027-2028, thuộc Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch quận 8 được UBND thành phố phê duyệt.

Tuy nhiên, thực tế nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt tại lô B có hiện tượng thủng sàn, lan can và lam bê tông hư hỏng, có nguy cơ rơi đổ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho hơn 400 hộ dân, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP chỉ đạo UBND phường Chánh Hưng triển khai hàng loạt giải pháp: tổ chức kiểm tra định kỳ, xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm; khoanh vùng, gia cố tạm thời các vị trí hư hỏng; đồng thời xây dựng tiến độ chi tiết cho kế hoạch di dời theo đề án đã duyệt.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông- Sở Xây dựng TP HCM trả lời báo chí chiều 11-9

Trả lời về công tác bảo đảm an toàn hiện nay, đại diện Sở Xây dựng cho biết việc kiểm tra, giám sát tình trạng công trình được thực hiện thường xuyên. Nếu phát hiện rủi ro mất an toàn, chính quyền địa phương phải kịp thời xử lý, kể cả phương án di dời khẩn cấp.

"Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng người dân, không để xảy ra sự cố đáng tiếc trong giai đoạn chờ thực hiện di dời chính thức" – ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông - Sở Xây dựng TP HCM, nhấn mạnh.

Đồng bộ giải pháp cải tạo chung cư cũ

Không chỉ riêng chung cư Phạm Thế Hiển, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết TP HCM hiện có khá nhiều chung cư cũ xếp loại nguy hiểm.

Để giải quyết triệt để, UBND TP đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ (Quyết định 785/QĐ-UBND ngày 27-2-2025) và kế hoạch thực hiện (Kế hoạch 4207/KH-UBND ngày 11-6-2025). Hội đồng nhân dân TP cũng thông qua Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND, quy định nhiều cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư tham gia dự án cải tạo chung cư.

Theo đó, TP HCM sẽ bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm Nhà nước như rà soát, kiểm định, lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch cải tạo. Đồng thời, thành phố trao quyền chủ động nhiều hơn cho UBND phường, xã trong tổ chức cải tạo, xây mới chung cư, thay vì chỉ cấp quận – huyện như trước.

Về phía nhà đầu tư, ngoài ưu đãi chung theo Luật Nhà ở 2023, thành phố còn hỗ trợ thêm 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án (tối đa 10 tỉ đồng/dự án) và 50% chi phí di dời, cưỡng chế di dời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Một giải pháp quan trọng khác là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng cư dân. Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thuyết phục, giải thích, hỗ trợ người dân sớm di dời khỏi các chung cư đã kết luận hư hỏng nặng, nguy hiểm. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng sẽ xử lý cương quyết đối với những trường hợp cá nhân cố tình chây ì, gây cản trở lợi ích chung.

Với hàng loạt giải pháp đồng bộ – từ kiểm tra an toàn tạm thời, lập kế hoạch di dời, bố trí ngân sách đến ưu đãi cho nhà đầu tư – TP HCM đặt mục tiêu vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, vừa đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây mới chung cư cũ, đáp ứng nhu cầu an cư bền vững cho hàng chục nghìn hộ dân trong những năm tới.