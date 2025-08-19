Ra mắt bộ sách "Giáo dục tài chính" cho học sinh

Bộ sách "Giáo dục tài chính" cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 vừa được NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng với Công ty sách Tân Việt - Nhà sách Tân Việt tổ chức chiều 18-8 tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, cho biết hiểu biết về tài chính cá nhân được coi là một kỹ năng sinh tồn quan trọng của con người trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh thế giới thay đổi không ngừng cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số.

Bà Lê Thị Thúy Sen (giữa) tại buổi ra mắt sách

Mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần được trang bị sớm các kiến thức tài chính, tạo nền tảng vững chắc để trẻ tự tin quản lý tài chính cá nhân khi trưởng thành.

Giáo dục tài chính giúp các em hiểu rõ giá trị của đồng tiền, có khả năng lập kế hoạch và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, hình thành thói quen tiết kiệm, lựa chọn cách chi tiêu thông minh, biết đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, phòng tránh rủi ro mà còn dạy cách sống có trách nhiệm, tôn trọng giá trị lao động, biết sẻ chia, hình thành những thói quen tốt".

Bộ sách "Giáo dục tài chính" không chỉ là một sản phẩm xuất bản, mà còn là tâm huyết, là niềm tin gửi đến thế hệ trẻ Việt Nam. Hy vọng những bài học tài chính giản dị sẽ giúp các em dần hình thành tư duy tài chính vững vàng, biết quản lý tiền một cách thông minh, nhân văn và có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, phát biểu tại lễ ra mắt

Bà Lê Thị Thuý Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, Chủ biên, tác giả bộ sách "Giáo dục tài chính", khẳng định bộ sách này không phải dạy về làm giàu mà tập trung cung cấp kiến thức, kỹ năng khoa học về tài chính, tiền tệ, ngân hàng để học sinh xây dựng thói quen tài chính lành mạnh. Từ đó, các em học sinh, cá nhân hiểu, xây dựng kỹ năng quản lí tài chính, giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.



Bộ sách "Giáo dục tài chính" cung cấp kiến thức, kỹ năng khoa học về tài chính, tiền tệ, ngân hàng để học sinh xây dựng thói quen tài chính lành mạnh

"Giáo dục tài chính không chỉ là việc truyền đạt kiến thức khô cứng về tiền bạc, tiết kiệm hay đầu tư mà là hành trình gieo những hạt giống nhân văn, nuôi dưỡng thói quen, ứng xử và tạo nên những đức tính tốt đẹp về tài chính"- bà Thúy Sen nhấn mạnh.

Bộ sách "Giáo dục tài chính" được thiết kế với hệ thống kiến thức về kinh tế, tài chính khoa học, bao quát kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận giàu tính giáo dục nhân văn, gồm 12 cuốn sách, được cấu trúc theo ba cấp học, tương ứng dùng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đề cương nội dung thực hiện bộ sách được xây dựng chặt chẽ, khoa học, tạo ra một cấu trúc kiến thức hoàn chỉnh, logic về giáo dục tài chính.



Học sinh tìm hiểu về bộ sách "Giáo dục tài chính"

Nội dung sách mỗi lớp được phân chia theo các chủ đề, trong mỗi chủ đề có các bài học với tổng thời lượng ước tính khoảng 35 tiết (tương ứng 1 tiết/tuần), thuận tiện sử dụng khi đưa vào giảng dạy. Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh.

Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục công dân. Chính vì vậy, Bộ sách đáp ứng yêu cầu dễ nhớ - dễ học - dễ hiểu - dễ áp dụng và là học liệu cần thiết để các nhà trường lựa chọn sử dụng dạy buổi 2 cho học sinh.