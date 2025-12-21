Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 21-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, địa phương; các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Hội nghị diễn ra với ba mục tiêu chính: Công bố chính thức các văn bản quan trọng thiết lập đầy đủ khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư; Truyền tải thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã công bố Quyết định số 2755 ngày 18-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng điều hành là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Các thành viên Hội đồng điều hành gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.



Hội đồng điều hành sẽ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng.

Đồng thời, Hội đồng điều hành cũng có nhiệm vụ ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố các quyết định tại hội nghị

Bên cạnh đó, Hội đồng điều hành cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Hội đồng điều hành có thể thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng cũng giao Hội đồng điều hành thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ, trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.