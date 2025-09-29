HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 29-9, tại Hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka (Nhật Bản) diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu

Buổi lễ kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan trong nước, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nhiều quốc gia, giới học giả cùng đông đảo kiều bào.

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu - Ảnh 1.

Lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu. Ảnh: TLSQ

Sáng kiến do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka khởi xướng, nhằm tạo "ngôi nhà chung" kết nối thầy cô, học sinh, phụ huynh trên toàn thế giới, góp phần gìn giữ và phát triển tiếng Việt – bản sắc văn hoá của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới đặt mục tiêu duy trì tiếng Việt như biểu tượng gắn kết dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện ra quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai, nhấn mạnh tiếng Việt là "hồn cốt dân tộc" và khẳng định cơ quan đại diện sẽ tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy đào tạo giáo viên, ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Đại diện các cơ quan trong nước và kiều bào Thái Lan, Nhật Bản, châu Âu… cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là bước đi kịp thời để lan tỏa tiếng Việt đến thế hệ trẻ xa xứ.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, bộ sách "Vui học tiếng Việt" do GS-TS Nguyễn Minh Thuyết chủ biên được giới thiệu, với kỳ vọng trở thành học liệu thân thiện, hấp dẫn cho trẻ em kiều bào. Đồng thời, mạng lưới đã ký kết hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhằm thúc đẩy nghiên cứu, tập huấn giáo viên và phát triển kho học liệu điện tử.

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu - Ảnh 2.

Tặng sách cho học sinh tại lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu. Ảnh: TLSQ

Ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu - Ảnh 3.

Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt toàn cầu đã ký kết hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhằm thúc đẩy nghiên cứu, tập huấn giáo viên và phát triển kho học liệu điện tử. Ảnh: TLSQ

Thời gian tới, mạng lưới đặt mục tiêu xây dựng bản đồ lớp học tiếng Việt toàn cầu, tổ chức hội thảo quốc tế, kết nối chuyên gia và mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để phát triển bền vững phong trào dạy - học tiếng Việt.

Khai mạc khoá tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt tại Lào

Khai mạc khoá tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt tại Lào

(NLĐO)- Ngày 22-3, khóa tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên dạy tiếng Việt tại 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Trung Lào đã khai giảng.

Những tủ sách Tiếng Việt trên thế giới

(NLĐO)- Các Tủ sách Tiếng Việt được coi là "nguồn tài nguyên" quý giá trong khuyến khích dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài.

Khai trương Tủ sách tiếng Việt tại New Caledonia

(NLĐO)- Cộng đồng người Việt tại New Caledonia có khoảng 5.000 người sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh, khá thành đạt

thế hệ trẻ văn hóa Việt Nam ngoại giao Việt Nam tiếng Việt Tổng lãnh sự quán Nguyễn Minh Thuyết
