Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

TPHCM: Một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trung tâm hướng đến mục tiêu giảm thời gian chờ đợi, tăng tính minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân

Sáng 3-1, UBND phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Lê Thị Ngọc Hiền cho biết công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng với tổng mức đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng. Việc công trình được đưa vào sử dụng nhằm thực hiện tốt hơn nữa chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân.

TPHCM: một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng - Ảnh 1.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng

Bà Lê Thị Ngọc Hiền cho biết Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Qua đó, tạo môi trường làm việc văn minh, thân thiện, thuận tiện cho người dân và tổ chức khi đến liên hệ công tác.

TPHCM: một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng - Ảnh 2.

Không gian bên trong Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng

Cũng theo bà Lê Thị Ngọc Hiền, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng vừa khánh thành đạt chuẩn Quốc gia. Trung tâm hướng đến mục tiêu giảm thời gian chờ đợi, tăng tính minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân. 

"Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không nhằm thay thế vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, mà là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp cán bộ nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm áp lực hành chính, đồng thời giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn" - Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng thông tin. 

Ông Châu Văn An, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng cho biết sau khi thành lập phường, do cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên phường bố trí tạm trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa chỉ A4-A8 Châu Thới (UBND phường 15, quận 10 cũ). 

Đến nay, phường đã hoàn thành công trình sửa chữa, cải tạo để đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng về ngay tại trụ sở của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường (TT20 Tam Đảo). "Việc "quy về một mối" giúp thuận tiện trong công tác chỉ đạo, xử lý công việc của phường và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất" - ông Châu Văn An chia sẻ.

TPHCM: một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng - Ảnh 3.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng

TPHCM: một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng - Ảnh 4.

Đến làm thủ tục trong sáng ngày 3-2, ông Vũ Quốc Nghiêm nhận xét Trung tâm Phục vụ hành chính công khang trang, rộng hơn so với trụ sở trước đây. "Cán bộ rất thân thiện, hướng dẫn tận tình" - ông Nghiêm nói.

TPHCM: một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng - Ảnh 5.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng được trang bị nhiều máy móc hiện đại để phục vụ người dân

TPHCM: một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng - Ảnh 6.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng đạt chuẩn Quốc gia

 

