Ra mắt phim "Bẻ lái cuộc đời" trên nền tảng số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt phim "Bẻ lái cuộc đời" trên nền tảng số

Y.Anh

Chuyện phim xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam - 4 người trẻ gặp nhau ở xóm trọ vùng ven thành phố

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ", vừa tiếp tục gây chú ý với dự án phim mới "Bẻ lái cuộc đời" phát hành trên nền tảng số.

Chuyện phim xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam - 4 người trẻ gặp nhau ở xóm trọ vùng ven thành phố, tại thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Giữa nợ nần và những cú ngã đầu đời, họ buộc phải trưởng thành theo cách riêng. Trong những ngày chông chênh nhất, họ học cách đối diện nỗi sợ và tìm lại chính mình.

Ra mắt phim "Bẻ lái cuộc đời" trên nền tảng số - Ảnh 1.

Ê-kíp thực hiện bộ phim ra mắt khán giả (Ảnh: QUANG ANH)

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho hay ý tưởng phim bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân và những quan sát mọi người xung quanh. Anh từng chứng kiến nhiều pha "bẻ lái" của những người trong đời thực như bỏ việc để khởi nghiệp, những người trung niên quyết định đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả của những lần "bẻ lái" này rất đa dạng nhưng tất cả mọi người đều hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Phim không khai thác theo kiểu ngôn tình mà kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc. Đạo diễn bộ phim nói anh ưu tiên nhịp cảm xúc và sự liền mạch trong câu chuyện. Mỗi tập phim dù ngắn nhưng sẽ có kết cấu riêng để phù hợp với nền tảng số, có sự kết nối giữa các nhân vật chính và phụ để tạo nên một bức tranh tổng thể, trong đó cảm xúc là yếu tố gắn kết câu chuyện.

Phim phát hành với tần suất 3 tập/ngày trên nền tảng số từ tháng 12-2025.

Ra mắt phim "Bẻ lái cuộc đời" trên nền tảng số - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Điện ảnh Việt: Nhiều gương mặt mới đầy hứa hẹn

Điện ảnh Việt: Nhiều gương mặt mới đầy hứa hẹn

Việc nhiều gương mặt mới tỏa sáng góp phần mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung, đầy hứa hẹn cho điện ảnh Việt Nam

Phim "Quán Kỳ Nam" được khen nhiều nhưng ít suất chiếu, vì sao?

(NLĐO) – Phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê nhận nhiều lời khen từ người trong giới cho vẻ đẹp, sự lãng mạn tác phẩm mang lại.

Hà Anh Tuấn mang "Chân trời rực rỡ" ra rạp

(NLĐO) - "Chân trời rực rỡ"- phim tài liệu âm nhạc tôn vinh hành trình tìm về nguồn cội chính thức ra mắt khán giả đại chúng.

nền tảng số Bẻ lái cuộc đời Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo