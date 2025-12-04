Ra mắt phim "Bẻ lái cuộc đời" trên nền tảng số

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ", vừa tiếp tục gây chú ý với dự án phim mới "Bẻ lái cuộc đời" phát hành trên nền tảng số.

Chuyện phim xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam - 4 người trẻ gặp nhau ở xóm trọ vùng ven thành phố, tại thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Giữa nợ nần và những cú ngã đầu đời, họ buộc phải trưởng thành theo cách riêng. Trong những ngày chông chênh nhất, họ học cách đối diện nỗi sợ và tìm lại chính mình.

Ê-kíp thực hiện bộ phim ra mắt khán giả (Ảnh: QUANG ANH)

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho hay ý tưởng phim bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân và những quan sát mọi người xung quanh. Anh từng chứng kiến nhiều pha "bẻ lái" của những người trong đời thực như bỏ việc để khởi nghiệp, những người trung niên quyết định đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả của những lần "bẻ lái" này rất đa dạng nhưng tất cả mọi người đều hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Phim không khai thác theo kiểu ngôn tình mà kể về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc. Đạo diễn bộ phim nói anh ưu tiên nhịp cảm xúc và sự liền mạch trong câu chuyện. Mỗi tập phim dù ngắn nhưng sẽ có kết cấu riêng để phù hợp với nền tảng số, có sự kết nối giữa các nhân vật chính và phụ để tạo nên một bức tranh tổng thể, trong đó cảm xúc là yếu tố gắn kết câu chuyện.

Phim phát hành với tần suất 3 tập/ngày trên nền tảng số từ tháng 12-2025.