Văn hóa - Văn nghệ

Hà Anh Tuấn mang "Chân trời rực rỡ" ra rạp

Thùy Trang

(NLĐO) - "Chân trời rực rỡ"- phim tài liệu âm nhạc tôn vinh hành trình tìm về nguồn cội chính thức ra mắt khán giả đại chúng.

Một hành trình đáng nhớ của Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn mang "Chân trời rực rỡ" ra rạp - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn với một hành trình đáng nhớ

Sau khi tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, Hà Anh Tuấn và các cộng sự quyết định đưa phim tài liệu âm nhạc "Chân trời rực rỡ" ra rạp như một cách nối dài niềm vui với khán giả.

Từ ngày 12 - 12, "Chân trời rực rỡ" sẽ chính thức phát hành tại hệ thống Galaxy Cinema, BHD và Lotte trên toàn quốc. Tháng 12 vì thế trở thành một thời điểm đặc biệt đối với Hà Anh Tuấn: khởi động đêm nhạc "The Rose" và ra mắt phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" trong dịp sinh nhật đặc biệt.

Tất cả tạo nên một cuộc đối thoại xuyên suốt, gần gũi giữa anh và người hâm mộ, nơi nghệ thuật không chỉ được trình bày, mà còn được sẻ chia như một lời tri ân dành cho tình cảm mà khán giả đã dành cho anh suốt thời gian qua.

Với anh, bộ phim không chỉ là bản lưu giữ một live concert, mà còn là lời mời công chúng cùng soi chiếu lại văn hoá, con người và cội nguồn - những giá trị trở nên cấp thiết hơn sau một năm nhiều biến động.

Việc lựa chọn đưa một phim tài liệu độc lập ra rạp thể hiện mong muốn mở rộng cuộc đối thoại về bản sắc Việt đến nhiều tầng khán giả. Bên cạnh những khán giả yêu mến âm nhạc Hà Anh Tuấn, ê-kip STORII Original Documentary còn kỳ vọng tiếp cận nhóm khán giả trẻ đang quan tâm tới các sản phẩm văn hóa có chiều sâu.

Chân trời rực rỡ- hành trình về nguồn cội

Hà Anh Tuấn mang "Chân trời rực rỡ" ra rạp - Ảnh 2.

Bộ phim là câu chuyện về văn hóa

Live concert "Chân tời rực rỡ" của Hà Anh Tuấn năm 2023 tại Ninh Bình trở thành hiện tượng văn hóa khi ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đưa nghệ thuật hát xẩm, một di sản đang dần mai một trở lại sân khấu lớn trước hơn 20.000 khán giả tại sân khấu giữa lòng Cố đô Hoa Lư, đồng thời kết nối âm nhạc Việt với tinh thần thiền - triết của huyền thoại Kitaro, và dành tặng một khoản đóng góp ý nghĩa cho chương trình nhân văn "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Từ những khởi nguồn đầy cảm xúc ấy, đạo diễn Lan Nguyên đã nảy sinh ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu cùng tên để lưu giữ âm nhạc, để lắng nghe những câu chuyện về cội nguồn và sự trở về. 

Với Lan Nguyên, bộ phim diễn đạt một khái niệm "quê hương" phức tạp, đa tầng. Khi quê hương không được định nghĩa gắn chặt với tọa độ địa lý mà trở thành nơi "thuộc về" mà mỗi con người phải tự kiếm tìm.

Hành trình ấy được gửi gắm qua câu chuyện một người phụ nữ Pháp về Việt Nam tìm căn tính của mình trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", kết hợp cùng lời kể, tiếng hát của Hà Anh Tuấn.

Hà Anh Tuấn mang "Chân trời rực rỡ" ra rạp - Ảnh 3.

Có những câu chuyện, khởi nguồn là cá nhân nhưng kết lại là của mọi người

Ê-kíp dành hơn hai năm rong ruổi ở Ninh Bình để gom từng lớp chất liệu và ánh sáng. Vân Long, Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính Cổ Tự… 

Khi đi qua các miền đất của Ninh Bình, đạo diễn không chỉ ghi lại cảnh quan, mà còn soi chiếu lại những chuyển động thầm lặng từ bên trong của mỗi người: sự va đập giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm khao khát thuộc về và nỗi ngờ vực về chính căn tính của mình.

Hà Anh Tuấn mang "Chân trời rực rỡ" ra rạp - Ảnh 4.

Hà Anh Tuấn bảo anh chưa bao giờ tính toán điều gì nhưng những điều anh mang đến lại khớp với nhau một cách không tưởng

Năm 2025 chứng kiến một làn sóng mạnh mẽ của tinh thần yêu nước trong đời sống văn hoá, được khơi dậy liên tục qua những tác phẩm như "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" hay "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Dù không được sinh ra trong năm 2025, "Chân trời rực rỡ" lại vô tình gặp đúng thời điểm, như một cái duyên khó đoán để hòa vào dòng chảy đầy cảm hứng ấy. 

Sự xuất hiện của bộ phim vì thế không đứng riêng lẻ, mà trở thành một mảnh ghép tự nhiên trong bức tranh văn hóa đương thời, tiếp nối những câu chuyện về nguồn cội, con người và lòng tự hào Việt Nam.

Bộ phim là minh chứng cho việc nghệ thuật không đứng tách rời đời sống mà hòa vào, làm sâu sắc thêm về khả năng của nghệ thuật khi chạm đến những mất mát âm thầm đang chờ ngày được hàn gắn.

Tin liên quan

Tuyệt vời- Hà Anh Tuấn

Tuyệt vời- Hà Anh Tuấn

(NLĐO)- Giọng hát Hà Anh Tuấn làm khán giả xúc động, hẳn rồi. Nhưng việc anh khóc vì xúc động, càng làm khán giả "xuyến xao".

Ngôi sao xanh 2025 - Mùa giải "all-star"

(NLĐO) - Giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 đạt số lượng kỷ lục - 741 đề cử tranh tài, quy tụ hầu hết tác phẩm gây chú ý trong năm qua.

Trấn Thành "sập nguồn": Đáng thương và cũng đáng trách?

(NLĐO) - Bức ảnh Trấn Thành ngủ gục tại một sự kiện lan truyền khắp mạng xã hội với luồng dư luận trái chiều.

    Thông báo