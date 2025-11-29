HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dòng phim cũ, sức hút mới

Kim Ngân

Sau giai đoạn bão hòa với đề tài hình sự, chính luận, phim truyền hình Việt về tình cảm gia đình trở lại với câu chuyện tâm lý, gia đình gần gũi, đời thường

Tuy nhiên, sự trở lại lần này không đơn thuần là lặp lại công thức cũ mà mang nhiều đổi mới về tư duy kể chuyện, cách triển khai kịch bản và phong cách dàn dựng. Hiệu ứng của làn sóng này thể hiện rõ qua thành công của nhiều bộ phim gần đây. Vừa kết thúc sau hơn 3 tháng phát sóng, bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" liên tục nằm trong nhóm phim truyền hình có lượt xem trực tuyến cao nhất tuần; trước đó, "Mẹ biển", "Cha tôi, người ở lại"... thường xuyên dẫn đầu lượng thảo luận trên mạng xã hội.

Dòng phim cũ, sức hút mới - Ảnh 1.

Phim “Gió ngang khoảng trời xanh” kết thúc với nhiều tranh luận trong khán giả. (Ảnh chụp màn hình)

Điểm chung của dòng phim tâm lý, gia đình là xoay quanh những vấn đề quen thuộc: mâu thuẫn giữa các thế hệ, chuyện tình yêu, hôn nhân, hay những khúc mắc trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thế nhưng, thay vì khai thác theo mô típ cũ vốn dễ sa vào bi lụy, các nhà làm phim hiện nay chú trọng tính thời sự. Những câu chuyện này được kể bằng nhịp phim nhanh hơn, gọn và hiện đại, mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ với người xem.

Theo nhà biên kịch Nguyễn Kim Trường, sức hút của dòng phim này đến từ sự gần gũi. Đặc biệt, sau đại dịch, nhiều nghiên cứu cho thấy khán giả có xu hướng tìm kiếm sự an toàn tinh thần, trân trọng các mối quan hệ gia đình và ưa chuộng những nội dung "chữa lành" hơn là thể loại ồn ào, kịch tính. Phim tâm lý, gia đình, với trọng tâm là cảm xúc và quan hệ, nghiễm nhiên trở thành "điểm tựa tinh thần" quen thuộc.

Sức hút của dòng phim này cũng đến từ sự tham gia của dàn diễn viên có diễn xuất chắc tay, phù hợp nhiều độ tuổi. Sự kết hợp giữa lớp trẻ và các diễn viên kỳ cựu tạo nên chiều sâu cảm xúc, góp phần làm nổi bật những vấn đề mà bộ phim đặt ra. Nhiều dự án gần đây cho thấy khi được kể bằng cách nhìn mới, phim tâm lý, gia đình không hề "cũ kỹ" mà trái lại dễ dàng lan tỏa mạnh mẽ.

Các chuyên gia cho rằng khi được làm mới bằng tư duy hiện đại, đổi mới đồng bộ từ khâu sản xuất, biên kịch, đạo diễn, phim tâm lý, gia đình tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và khả năng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong dòng chảy phim truyền hình Việt Nam hiện nay.


Tin liên quan

Thêm phim Việt đạt doanh thu phòng vé ấn tượng

Thêm phim Việt đạt doanh thu phòng vé ấn tượng

Ra rạp từ ngày 14-11, đến trưa 27-11, phim "Truy tìm long diên hương" đã thu về hơn 155 tỉ đồng - theo Box Office Việt Nam.

Dàn sao "Mưa đỏ" hạnh phúc nâng Bông sen vàng

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" của NSƯT – đạo diễn Đặng Thái Huyền đã giành Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV.

Đinh Y Nhung, Hứa Vĩ Văn... hội tụ bên "Juliet xứ Hàn"

(NLĐO) - Nữ diễn viên được mệnh danh "Juliet xứ Hàn" Moon Chae-won tái xuất trong phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

