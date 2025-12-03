HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phim "Quán Kỳ Nam" được khen nhiều nhưng ít suất chiếu, vì sao?

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê nhận nhiều lời khen từ người trong giới cho vẻ đẹp, sự lãng mạn tác phẩm mang lại.

“Quán Kỳ Nam” đẹp, lãng mạn và hoài niệm

"Quán Kỳ Nam" có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 27-11 và chính thức ra rạp từ 28-11. Phim có suất chiếu ít ỏi so với những tác phẩm nước ngoài lẫn trong nước: "Zootopia: Phi vụ động trời 2", "Truy tìm long diên hương", "Phi vụ thế kỷ: thoắt ẩn thoắt hiện".

Tính đến trưa ngày 3-12, theo thống kê của trang Box Office Việt Nam, phim "Quán Kỳ Nam" có 352 suất chiếu, tăng nhẹ so với con số 345 suất trong ngày 2-12. Về doanh thu, phim hiện thu về gần 2 tỉ đồng.

"Quán Kỳ Nam" là tác phẩm do Leon Lê đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Lý Kiều Hạnh, Ngô Hồng Ngọc, Trần Thế Mạnh…

Phim "Quán Kỳ Nam" được khen nhiều nhưng ít suất chiếu, vì sao? - Ảnh 1.

"Quán Kỳ Nam" kể về Kỳ Nam và Khang

Nội dung phim lấy bối cảnh khu chung cư cũ tại Sài Gòn những năm 1980, nữ chính Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến đóng) là một góa phụ làm nghề nấu cơm tháng trong chung cư. Tại đây, Kỳ Nam đã gặp gỡ dịch giả trẻ Khang (Liên Bỉnh Phát đóng), vừa chuyển đến làm việc tại Sài Gòn.

Cả hai dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hoá. 

Hai tâm hồn cô đơn cảm thấy được sự đồng điệu, an ủi, sẻ chia trong những lần trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chuyện tình còn e ấp, ngượng ngùng này chỉ như tia lửa thoáng qua, chưa kịp bùng cháy đã vụt tắt.

Nhưng chính vì chưa một giây phút bùng cháy hết mình nên nó trở nên day dứt, bồi hồi khó quên mãi về sau này trong lòng Khang và biết đâu cả với Kỳ Nam. Để rồi với Khang, Kỳ Nam cùng những ký ức khó quên đó mãi mãi như một cảm xúc thuần khiết, một báu vật ẩn sâu trong tim.

Phim "Quán Kỳ Nam" được khen nhiều nhưng ít suất chiếu, vì sao? - Ảnh 2.

Vẻ đẹp của Kỳ Nam

Phim "Quán Kỳ Nam" được khen nhiều nhưng ít suất chiếu, vì sao? - Ảnh 3.

Phim đầy chất thơ

Phim được quay hoàn toàn bằng phim 35mm, giàu ngôn ngữ điện ảnh, màu đẹp, kể câu chuyện lãng mạn, đầy chất thơ bằng nhịp điệu nhịp nhàng, đôi khi chậm rãi. Ngoài câu chuyện tình giữa hai nhân vật chính, phim khắc họa chân thật đời sống chung cư ở Sài Gòn những năm 1980, thấm đẫm hoài niệm với những người từng trải qua giai đoạn này.

Tất cả tình làng nghĩa xóm, sinh hoạt cộng đồng, đỡ đần nhau và cả những tranh cãi rồi hòa hoãn… đều trở nên sống động, đưa khán giả vào cảm giác như được "xuyên không" trở về khoảng thời gian này, hòa cùng cuộc sống người dân nơi đây. Ngoài phần thiết kế, bối cảnh chân thật, âm nhạc trong phim cũng phù hợp, mang đến cảm xúc cao cho người xem.

Hẳn nhiên, phim cũng có điểm trừ nhưng vẻ đẹp từ tác phẩm, từ diễn xuất của các diễn viên đã che lấp đi các điểm trừ này.

Phim cũng gây tiếc nuối vì chưa chạm đến số đông khán giả

Ngay khi ra rạp, "Quán Kỳ Nam" đã nhận được nhiều lời khen từ người trong giới. NSƯT Hữu Châu bày tỏ: "Phim đẹp, đẹp đến nao lòng…! Lâu lắm rồi mới gặp lại Đỗ Thị Hải Yến. Kỳ Nam lần này ngọt ngào, da diết, âm ỉ. Tôi cứ mong Kỳ Nam cười một lần, cười thật tươi vì là "Đi, phải đi… Vậy mới là đời". Liên Bỉnh Phát vai này thích hơn trong "Song lang", diễn tinh tế và bên trong rất đầy. Không thể không nhắc đến cháu đóng vai Su, diễn rất thật, nhìn mà thương".

Phim "Quán Kỳ Nam" được khen nhiều nhưng ít suất chiếu, vì sao? - Ảnh 4.

Tác phẩm được nhận định "kén" khán giả, nhất là người trẻ, chưa từng trải qua ký ức Sài Gòn những năm 1980

Trước đó, ca sĩ Mỹ Linh cũng khen phim rất chân thật, khiến chị không thấy mình đang xem phim mà giống như đang sống trong một bối cảnh, trong một thời kỳ lịch sử. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng bày tỏ xem phim như được nhìn lại một thời kỳ bao cấp khó khăn. Không chỉ âm nhạc mà phần âm thanh trong phim đã làm rất tốt.

Nhiều lời khen nhưng "Quán Kỳ Nam" lại có suất chiếu ít, doanh thu không cao. Nhiều bàn tán cho rằng do phim suất chiếu ít, lại chiếu vào khung giờ không mấy phù hợp nên người muốn xem chẳng xem được.

Chỉ khán giả mới giúp tăng suất chiếu cho phim

Thực tế, các phim trước khi ra rạp đa phần có suất chiếu sớm. Đây là thời điểm nhà rạp đo lường độ hấp dẫn tác phẩm với khán giả đại chúng. Nếu suất chiếu sớm doanh thu tốt, sự đón nhận cao, nhà rạp sẽ xếp suất chiếu nhiều, giờ đẹp và ngược lại. Bởi các rạp không thể mở suất chiếu rồi mỗi rạp chỉ có vài khán giả vào xem, lỗ chi phí vận hành.

Phim "Quán Kỳ Nam" được khen nhiều nhưng ít suất chiếu, vì sao? - Ảnh 5.

Phim cần khán giả để tăng suất chiếu, tăng cơ hội trụ rạp

Những phim như "Quán Kỳ Nam" được nhận định từ trước là kén khán giả, có thể thích hợp với những đối tượng khán giả đã từng trải qua giai đoạn bối cảnh phim hoặc những khán giả có niềm đam mê dòng nghệ thuật.

Với những khán giả trẻ - đối tượng chủ yếu ra rạp hiện nay, khó có thể tiếp nhận đông đảo như đối với các tác phẩm hoạt hình thương hiệu "Zootopia: Phi vụ động trời 2" hay phim giải trí, hài hước "Truy tìm long diên hương". 

Lượng khán giả tiếp cận không cao, nhà rạp sẽ dành suất đẹp, nhiều cho những tác phẩm khác. Đây là quy luật cung cầu bình thường trong kinh doanh.


