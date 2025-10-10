Ra mắt sách “Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc”

Ngày 10-10, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lễ giới thiệu sách "Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc".

Dự sự kiện này có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Truởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Một công trình gợi mở

Cuốn sách "Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc" được viết bởi TS Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM và được xuất bản bởi Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Thành Phong

Chia sẻ tại buổi giới thiệu sách, ông Nguyễn Thành Phong cho biết bản thân được rèn luyện, đào tạo, trưởng thành tại TP HCM. Quá trình gắn bó với TP HCM luôn luôn đặt ra cho ông những trăn trở về con đường phát triển của thành phố.

Hiện TS Nguyễn Thành Phong là Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Trường Đại học Sài Gòn.













Khi hợp nhất TP HCM với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông thấy rõ được tiềm năng của thành phố trong kiến tạo, xây dựng để trở thành một siêu đô thị mang tầm cỡ khu vực và thế giới. Những nhận định này càng được củng cố khi ông đọc bài phát biểu với nhiều gợi mở sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc của Đoàn Công tác Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Tỉnh ủy Bình Dương hồi tháng 6-2025.

"Cuốn sách được tôi viết từ những trăn trở về con đường phát triển của TP HCM" - ông Nguyễn Thành Phong nói.

TS Nguyễn Thành Phong chia sẻ về cuốn sách "Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc"

Tác giả cho biết khó khăn lớn nhất đối với ông trong quá trình thực hiện cuốn sách chính là việc dung hòa giữa lý luận học thuật, kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn sinh động của TP HCM.

"Tôi nghĩ TP HCM mới không phải chỉ là một thành phố được mở rộng diện tích. Thành phố ấy phải được kiến tạo, tổ chức, vận hành từ thể chế đến không gian, văn hóa và bản sắc" - ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

Theo tác giả, cuốn sách chứa đựng những nội dung về mặt lý luận, học thuật cùng bài học kinh nghiệm và thực tiễn sống động của TP HCM. Đây là một công trình gợi mở, góp tiếng nói vào cuộc đối thoại chung về tương lai của TP HCM.

Sách khoa học nhưng không khô cứng

Nhà báo- TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nhận xét sách "Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc" là một tác phẩm có giá trị và được ra mắt đúng thời điểm.

Đó là chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra khi TP HCM mang dáng hình, nguồn lực và năng lực nội sinh hoàn toàn mới. Cuốn sách mang tính chất hiến kế, đóng góp cho sự phát triển của TP HCM hiện nay và trong tương lai.

Nhà báo-TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ về 5 điều ấn tượng khi đọc "Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc"

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cảm nhận cuốn sách để lại trong ông 5 điều ấn tượng. Theo đó, tác phẩm thấm đẫm trách nhiệm công dân; thể hiện tư duy khoa học và phương pháp tiếp cận với khoa học; phản ánh rất rõ thực tiễn của thành phố; có góc nhìn mở và dạt dào tình cảm của người viết.

"Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc là sách khoa học nhưng không khô cứng" – ông Tô Đình Tuân khái quát.

Chia sẻ về "chuyện bếp núc" của cuốn sách, biên tập viên Nguyễn Thị Liên (Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM) cho biết khi nhận bản thảo từ TS Nguyễn Thành Phong, chị rất ấn tượng.

Biên tập viên Nguyễn Thị Liên chia sẻ cảm nhận về sách "Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc"

Theo nữ biên tập viên, một điều rất đặc biệt tuy là sách học thuật nhưng khi kết thúc mỗi chương, tác giả luôn có những câu văn nối kết với nội dung các chương tiếp theo.

"Những câu văn ấy chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm. Qua đó, cho thấy sự mạch lạc và logic trong bố cục của cuốn sách. Khi đọc toàn bộ nội dung cuốn sách và soi lại mục lục tôi đọc ban đầu thì nhận ra rằng độ dài 11 trang của mục lục là hoàn toàn có lý".

Câu chuyện đầy tự hào cho thế hệ trẻ

Ông Phạm Đức Hải, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học Sài Gòn - cho biết cuốn sách hơn 500 trang cung cấp cho người đọc nhiều thông tin mới, đặc biệt là những kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong xây dựng thành phố thông minh, giàu bản sắc.

Những kiến thức chứa đựng trong cuốn sách sẽ được Trường Đại học Sài Gòn cập nhật trong quá trình giảng dạy. Ông Phạm Đức Hải quả quyết: "Khép lại cuốn sách dài hơn 500 trang sẽ mở ra cho chúng ta một bức tranh về TP HCM năng động, thông minh và giàu bản sắc trong tương lai".

Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM (người viết lời giới thiệu cho sách) tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Thành Phong

PGS.TS. Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, đánh giá tác phẩm là công trình nghiên cứu triển khai theo hướng tiếp cận liên ngành kinh tế - xã hội - văn hóa - công nghệ - thể chế.

"Cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích, một nguồn cảm hứng cho các nhà quản lý, một gợi mở cho các nhà nghiên cứu và một câu chuyện đầy tự hào cho thế hệ trẻ, cho tất cả bạn đọc yêu mến TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - PGS.TS. Phạm Hoàng Quân nói.

Nhà báo- TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động tặng hoa chúc mừng TS Nguyễn Thành Phong

Sách "Kiến tạo TP HCM thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc" được chia thành 4 phần lớn

TS Nguyễn Thành Phong ký tặng sách