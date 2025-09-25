“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM

MINH TRÍ - THANH HẰNG

(NLĐO) – “Rác” quảng cáo dán chi chít trên trụ điện, tường nhà dân, cột tên đường... gây mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, quảng cáo trái phép với đủ kích cỡ, nội dung đa dạng từ “mua bán nhà đất”, “hút hầm cầu”, “sửa chữa điện nước" chồng chất lên nhau, khó làm sạch.

Tại đường Phú Hữu, Trần Chánh Chiếu, phường Chợ Lớn (TP HCM), “rác” quảng cáo phủ kín trên cột điện, bảng tên đường và cửa cuốn nhà dân. 

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 1.

Bảng tên đường ở phường Chợ Lớn (TP HCM) chi chít quảng cáo hút hầm cầu

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 2.

Cửa cuốn nhà dân cũng bị dán quảng cáo, gỡ rồi lại bị dán

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (43 tuổi, chủ tiệm tạp hóa) bức xúc: “Họ dán chủ yếu ban đêm. Mới bóc hôm nay, mai lại thấy dán tiếp”.

Khu vực các đường Nguyễn Lâm, Vĩnh Viễn, phường Diên Hồng (TP HCM) cũng trong tình trạng tương tự, các tờ rao vặt dày đặc trên các cột điện, đặc biệt là gần trường Tiểu học Dương Minh Châu.

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 3.

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 4.

Xoá cái này, mọc cái khác khắp các trụ điện

Dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp (TP HCM), đặc biệt là các dãy trọ sinh viên không khó bắt gặp hình ảnh quảng cáo xen lẫn rác thải khiến một góc đường trở nên nhếch nhác. 

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 5.

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 6.

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 7.

Người dân ngán ngẩm với các quảng cáo trong các con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp

Anh Trần Nhật Khiêm (sinh viên Trường Đại học Bách Khoa) cho biết: “Mình đã thấy rất nhiều giấy dán với rác trên đường và ngay trước nhà trọ, chuyện thường ngày riết thành quen mắt luôn”.

Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa (TP HCM) chi chít tờ rao vặt xen lẫn hình vẽ bậy bằng sơn. 

Ông Trần Văn Thọ (60 tuổi), thường xuyên đỗ xe ở khu vực này chia sẻ: “Tình trạng này kéo dài lâu rồi, gỡ hoài cũng không hết. Lại thêm lâu lâu có người ở đây tiểu bậy”.

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 8.

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 9.

“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM - Ảnh 10.

Quảng cáo dán đầy tường, mất mỹ quan tại phường Xuân Hoà, TP HCM

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với các xã, phường tổ chức nhiều đợt ra quân bóc xóa quảng cáo bẩn, người dân cũng tự giác bóc gỡ các quảng cáo bẩn trước nhà. 

Tuy nhiên, các tờ rao vặt vẫn len lỏi vào hẻm nhỏ, góc khuất, khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Quảng bá dịch vụ là nhu cầu chính đáng nhưng cần đúng nơi, đúng chỗ. Nếu không, “rác” quảng cáo tiếp tục làm xấu hình ảnh đô thị, ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng TP HCM xanh, sạch, đẹp.

Hiện nay, đã có những quy định xử phạt về các hành vi nêu trên. Cụ thể, hành vi dán quảng cáo không đúng quy định, như trên cột điện, tường nhà, hoặc các nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt tiền dao động từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm. Nếu là tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (Nghị định 38/2021/NĐ-CP).

Tin liên quan

Triệt phá đường dây phát tán tin nhắn rác quảng cáo chuyên nghiệp

Triệt phá đường dây phát tán tin nhắn rác quảng cáo chuyên nghiệp

(NLĐO)- Từ năm 2018 đến nay, nhóm này đã phát tán hàng triệu tin nhắn rác quảng cáo, trong đó có nhiều nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, vi phạm quy định pháp luật.

Rác quảng cáo đầy đường

Hằng ngày, tại ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP HCM) có 2 thanh niên phát tờ rơi quảng cáo bán nhà đất.

Thư rác quảng cáo thuốc hứa hẹn lời mời Google+

Đó là lời mời “nóng” nhất hiện nay: e-mail nói cho bạn làm thế nào để "tìm hiểu thêm về Google+". Mặc dù vậy, nếu bạn nhận được một lời mời, hãy cẩn thận vì nó có thể là thư rác.

quảng cáo quảng cáo bẩn rác quảng cáo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo