“Rác” quảng cáo len lỏi hẻm nhỏ TP HCM

Theo ghi nhận của phóng viên, quảng cáo trái phép với đủ kích cỡ, nội dung đa dạng từ “mua bán nhà đất”, “hút hầm cầu”, “sửa chữa điện nước" chồng chất lên nhau, khó làm sạch.

Tại đường Phú Hữu, Trần Chánh Chiếu, phường Chợ Lớn (TP HCM), “rác” quảng cáo phủ kín trên cột điện, bảng tên đường và cửa cuốn nhà dân.

Bảng tên đường ở phường Chợ Lớn (TP HCM) chi chít quảng cáo hút hầm cầu

Cửa cuốn nhà dân cũng bị dán quảng cáo, gỡ rồi lại bị dán

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (43 tuổi, chủ tiệm tạp hóa) bức xúc: “Họ dán chủ yếu ban đêm. Mới bóc hôm nay, mai lại thấy dán tiếp”.

Khu vực các đường Nguyễn Lâm, Vĩnh Viễn, phường Diên Hồng (TP HCM) cũng trong tình trạng tương tự, các tờ rao vặt dày đặc trên các cột điện, đặc biệt là gần trường Tiểu học Dương Minh Châu.

Xoá cái này, mọc cái khác khắp các trụ điện

Dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp (TP HCM), đặc biệt là các dãy trọ sinh viên không khó bắt gặp hình ảnh quảng cáo xen lẫn rác thải khiến một góc đường trở nên nhếch nhác.

Người dân ngán ngẩm với các quảng cáo trong các con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp

Anh Trần Nhật Khiêm (sinh viên Trường Đại học Bách Khoa) cho biết: “Mình đã thấy rất nhiều giấy dán với rác trên đường và ngay trước nhà trọ, chuyện thường ngày riết thành quen mắt luôn”.

Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa (TP HCM) chi chít tờ rao vặt xen lẫn hình vẽ bậy bằng sơn.

Ông Trần Văn Thọ (60 tuổi), thường xuyên đỗ xe ở khu vực này chia sẻ: “Tình trạng này kéo dài lâu rồi, gỡ hoài cũng không hết. Lại thêm lâu lâu có người ở đây tiểu bậy”.

Quảng cáo dán đầy tường, mất mỹ quan tại phường Xuân Hoà, TP HCM

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với các xã, phường tổ chức nhiều đợt ra quân bóc xóa quảng cáo bẩn, người dân cũng tự giác bóc gỡ các quảng cáo bẩn trước nhà.

Tuy nhiên, các tờ rao vặt vẫn len lỏi vào hẻm nhỏ, góc khuất, khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Quảng bá dịch vụ là nhu cầu chính đáng nhưng cần đúng nơi, đúng chỗ. Nếu không, “rác” quảng cáo tiếp tục làm xấu hình ảnh đô thị, ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng TP HCM xanh, sạch, đẹp.

Hiện nay, đã có những quy định xử phạt về các hành vi nêu trên. Cụ thể, hành vi dán quảng cáo không đúng quy định, như trên cột điện, tường nhà, hoặc các nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt tiền dao động từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm. Nếu là tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (Nghị định 38/2021/NĐ-CP).