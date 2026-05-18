Rạch Xuyên Tâm đoạn qua Trường Đại học Văn Lang dần thành hình

Những ngày giữa tháng 5, không khí trên công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn qua Trường Đại học Văn Lang (thuộc gói thầu XL-03, địa bàn phường Bình Lợi Trung) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Khu vực thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đoạn qua Trường Đại học Văn Lang

Theo ghi nhận, nhiều đoạn bờ kè đã được đổ bê tông đồng bộ, một số vị trí đang thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và gia cố nền. Các mũi thi công được duy trì liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sống nhiều năm cạnh công trường, anh Phan Tuệ Tâm (SN 1985, ngụ phường Bình Lợi Trung) cho biết dù việc thi công khiến cuộc sống sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi bụi bặm, tiếng ồn nhưng người dân vẫn đồng tình, mong dự án sớm hoàn thành.

“Thi công thì bụi bặm là điều khó tránh khỏi, bụi phủ khắp nơi từ khi công trình bắt đầu. Nhưng tôi nghĩ điều đó là tất yếu. So với việc phải sống cạnh con rạch ô nhiễm suốt nhiều năm thì sự bất tiện này hoàn toàn xứng đáng”- anh Tâm chia sẻ.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2023-2028 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp. Trong đó, gói XL-02 kéo dài từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, đi qua các phường Bình Thạnh và Bình Lợi Trung. Gói thầu này được khởi công từ tháng 12-2025 với thời gian thi công 960 ngày.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm tăng tốc thi công - CLIP: NGỌC QUÝ

Hiện các nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công tại khu vực cầu Băng Ky, cầu Rạch Lăng, cầu Bình Triệu và dọc tuyến rạch. Một số hạng mục như đóng cừ ván thép SW, cừ lasen lấn rạch, phát quang mặt bằng đã được triển khai đồng loạt.

Riêng khu vực qua Trường Đại học Văn Lang, thuộc mũi thi công số 2 của gói XL-03 với chiều dài khoảng 540 m, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành như cọc đất gia cố xi măng (CDM), đóng cọc bê tông dự ứng lực, thi công tường kè. Nhà thầu hiện tiếp tục triển khai hệ thống thoát nước và hào kỹ thuật. Theo kế hoạch, đoạn này dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 9-2026 và cơ bản hoàn thành trong tháng 11 cùng năm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết tiến độ tổng thể dự án hiện được đánh giá đúng kế hoạch. Tuy nhiên, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn do vướng các quy định mới liên quan Luật Đất đai 2024 và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, UBND TPHCM đã yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất việc bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công trước ngày 20-5-2026.

Công trường đoạn rạch Xuyên Tâm dự kiến thông xe tháng 9-2026:

Theo ghi nhận, nhiều đoạn bờ kè đã được đổ bê tông đồng bộ, một số vị trí đang thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và gia cố nền

Các mũi thi công được duy trì liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án

Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành như cọc đất gia cố xi măng (CDM), đóng cọc bê tông dự ứng lực, thi công tường kè

Gói thầu này được khởi công từ tháng 12-2025 với thời gian thi công 960 ngày

Một số hạng mục như đóng cừ ván thép SW, cừ lasen lấn rạch, phát quang mặt bằng đã được triển khai đồng loạt

Riêng khu vực qua Trường Đại học Văn Lang, thuộc mũi thi công số 2 của gói XL-03 với chiều dài khoảng 540 m

Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành như cọc đất gia cố xi măng (CDM), đóng cọc bê tông dự ứng lực, thi công tường kè

Hiện các nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công tại khu vực cầu Băng Ky, cầu Rạch Lăng, cầu Bình Triệu và dọc tuyến rạch

Công nhân thi công trên công trường cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn qua cầu Băng Ky

Khu vực rạch Xuyên Tâm đoạn cầu Băng Ky

Các phường đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong tháng 5-2026