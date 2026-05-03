Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

Ngày 3-5, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp Công an xã Bình Lợi (TPHCM) bắt khẩn cấp Thái Thị Đèo (SN 1980, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-4, Đèo chạy xe máy lưu thông từ hướng tỉnh Tây Ninh về khu vực Cầu Đôi để tìm người sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi đến đường Kênh A, hướng về đường Trần Văn Giàu (TPHCM), Đèo phát hiện bà B. đang đạp xe bán vé số dạo nên bám theo.

Thái Thị Đèo bị Công an TPHCM bắt giữ sau vài giờ gây án

Sau đó, Đèo gọi bà B. dừng xe để hỏi mua vé số, người này đưa 3 tờ vé số nhờ bà B. dò giúp nhằm đánh lạc hướng.

Khi bà B. lấy xấp 452 tờ vé số trong túi xách ra để đối tượng lựa chọn. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Đèo lập tức giật lấy xấp vé số rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Tân Vĩnh Lộc.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng kiểm tra thì xác định đã cướp được 352 tờ vé số. Đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường để bán lại số vé số vừa cướp được, thu lợi bất chính hơn 2,7 triệu đồng.

Thái Thị Đèo cùng tang vật là vé số giật được

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an xã Bình Lợi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai lực lượng truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài tiếng sau đó, công an đã bắt giữ Đèo tại căn nhà trọ ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Tại hiện trường, công an thu giữ 77 tờ vé số chưa kịp tiêu thụ, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và phương tiện gây án.

Liên quan đến hành vi chiếm đoạt vé số của người bán dạo, ngày 25-4, Công an TPHCM đã bắt giữ Cao Thị Kim Châu (1984) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (1986) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chị Tô Thị Hồng Ngọc bị một phụ nữ giả quen biết mua 150 tờ vé số rồi hẹn trả tiền, sau đó mất liên lạc nên trình báo.

Công an xác định Châu là người trực tiếp thực hiện.

Châu thường nhắm vào người bán vé số dạo, đặc biệt là người yếu thế, để mua số lượng lớn rồi chiếm đoạt. Mỗi lần lấy từ 40 đến hơn 200 tờ, gây án nhiều nơi. Vé số được bán lại cho Nhi kiếm lời.