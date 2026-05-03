HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Chỉ sau vài tiếng gây án, đối tượng đã bị Công an TPHCM tìm đến nhà trọ bắt giữ

Ngày 3-5, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp Công an xã Bình Lợi (TPHCM) bắt khẩn cấp Thái Thị Đèo (SN 1980, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-4, Đèo chạy xe máy lưu thông từ hướng tỉnh Tây Ninh về khu vực Cầu Đôi để tìm người sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi đến đường Kênh A, hướng về đường Trần Văn Giàu (TPHCM), Đèo phát hiện bà B. đang đạp xe bán vé số dạo nên bám theo.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo - Ảnh 1.

Thái Thị Đèo bị Công an TPHCM bắt giữ sau vài giờ gây án

Sau đó, Đèo gọi bà B. dừng xe để hỏi mua vé số, người này đưa 3 tờ vé số nhờ bà B. dò giúp nhằm đánh lạc hướng.

Khi bà B. lấy xấp 452 tờ vé số trong túi xách ra để đối tượng lựa chọn. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Đèo lập tức giật lấy xấp vé số rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Tân Vĩnh Lộc.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng kiểm tra thì xác định đã cướp được 352 tờ vé số. Đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường để bán lại số vé số vừa cướp được, thu lợi bất chính hơn 2,7 triệu đồng.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giật cọc vé số của người nghèo - Ảnh 2.

Thái Thị Đèo cùng tang vật là vé số giật được

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an xã Bình Lợi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai lực lượng truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài tiếng sau đó, công an đã bắt giữ Đèo tại căn nhà trọ ở xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Tại hiện trường, công an thu giữ 77 tờ vé số chưa kịp tiêu thụ, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và phương tiện gây án.

Liên quan đến hành vi chiếm đoạt vé số của người bán dạo, ngày 25-4, Công an TPHCM đã bắt giữ Cao Thị Kim Châu (1984) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (1986) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, chị Tô Thị Hồng Ngọc bị một phụ nữ giả quen biết mua 150 tờ vé số rồi hẹn trả tiền, sau đó mất liên lạc nên trình báo. 

Công an xác định Châu là người trực tiếp thực hiện. 

Châu thường nhắm vào người bán vé số dạo, đặc biệt là người yếu thế, để mua số lượng lớn rồi chiếm đoạt. Mỗi lần lấy từ 40 đến hơn 200 tờ, gây án nhiều nơi. Vé số được bán lại cho Nhi kiếm lời. 

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi cướp, cướp giật tài sản đều là tội phạm nghiêm trọng và sẽ bị truy tìm, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, kịp thời trình báo khi xảy ra vụ việc hoặc phát hiện đối tượng nghi vấn. Mọi hành vi vi phạm đều không thể trốn tránh, chắc chắn sẽ bị phát hiện và xử lý thích đáng.

Tin liên quan

Công an TPHCM khám xét nhiều nơi, bắt 12 người

Công an TPHCM khám xét nhiều nơi, bắt 12 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, bắt 12 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan

Công an TPHCM bắt nhanh thanh niên gây án ở tiệm vàng

(NLĐO) - Hỏi mua vàng rồi chiếm đoạt tài sản, nam thanh niên đã nhanh chóng bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp tiếp nhận 13 công dân đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

vé số Công an TPHCM giật vé số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo