Giải trí

Rapper Dfoxie37 cảm ơn những khó khăn

Thùy Trang

(NLĐO) - Rapper Dfoxie37, ngôi sao underground nay "liều mình" bước ra ánh sáng với tâm thế "biết ơn" cuộc đời.

Rapper Dfoxies - ngôi sao underground chính thức ra mắt

Rapper Dfoxie37 cảm ơn những khó khăn - Ảnh 1.

Rapper Dfoxie37 chính thức ra mắt

Là cái tên nổi trội của giới underground nhưng nay, sau 3 năm hoạt động, rapper Dfoxie37 mới chính thức "xuất đầu lộ diện" với album đầu tay "Lợi khuẩn".

Chất nhạc của Lợi khuẩn không "chữa lành" theo kiểu an ủi, mà muốn đặt lại bản chất của cảm xúc: những tổn thương, mâu thuẫn, cô đơn hay bất lực đều là một phần tự nhiên trong quá trình cân bằng nội tâm và cũng là một sự pha trộn mới lạ giữa khái niệm khoa học và sáng tạo nghệ thuật.

DFoxie37 chia sẻ: "Âm nhạc trong album này là một cách để tôi quan sát vòng đời nhỏ bé của mình, để thấy cái đẹp của những thứ khiêm nhường, vô danh nhưng bền bỉ nuôi dưỡng, tái tạo, ngay cả khi chẳng ai gọi tên chúng".

"Mình không muốn người nghe chỉ nghe, mà phải "cảm" được sự chuyển động của âm thanh. Mỗi nốt, mỗi tiếng bass, mỗi hơi thở đều là một vi sinh đang sống trong không gian riêng của nó" - TUANN (nhà sản xuất âm nhạc của album) bày tỏ.

Âm nhạc của Dfoxies khiến người nghe phải suy ngẫm. Nó như tấm gương phản chiếu tâm tư của mỗi người một cách rõ nét với giọng rap như kể chuyện của Dfoxie37.

Là du học sinh ở Úc, Dfoxie37 bảo, chất liệu cuộc sống ở xứ lạ đã giúp anh trưởng thành "về mọi nghĩa" - anh nói. Dfoxie37 kể, anh biết thế nào là vô gia cư, anh hiểu giá trị của đồng tiền và những lúc hoang mang khi bản thân không có một xu dính túi. Anh biết rằng chỉ cần có bất cứ thứ gì đó có thể bỏ bụng để no, đó thực sự là một cuộc sống đủ đầy.

Rapper Dfoxie37: âm nhạc phải đẹp

Rapper Dfoxie37 cảm ơn những khó khăn - Ảnh 2.

Rapper Dfoxie37 thể hiện ca khúc trong buổi ra mắt

Trải qua những cay đắng, thăng trầm, Dfoxie37 quyết định vẽ lại tâm tư chính mình, bằng âm nhạc, bằng cách nói ra những thứ đang được định vị trong đầu. Dfoxies37 cho hay "Trong chuỗi ngày u ám trước đây, âm nhạc là cứu sinh. Và từ chữa lành, âm nhạc đã trở thành một phần đời không thể tách rời của Dfoxie37".

Anh nói: "Tôi biết ơn những ngày khó khăn đó để hôm nay, tôi biết bản thân mình có thể làm gì và nên làm gì. Cho đến khi khó khăn nhất, chúng ta đã tìm ra con đường dành cho mình và Dfoxie37 đã tìm được con đường ấy. Đó chính là âm nhạc".

Trong khi rapper hay những sản phẩm của rapper đang trở thành chủ để tranh luận trái chiều, Dfoxie37 khẳng định: "Khi một thứ gì đó đã bị nói đến, tức là đang có vấn đề. Rap/hiphop là tiếng lòng của một người nhưng nó cũng là âm nhạc với đầy đủ tính nghệ thuật.

Vì vậy, với Dfoxie37, tiếng lòng đó cần được thể hiện một cách đẹp đẽ nhất bằng những ngôn từ tinh tế nhất. Với Dfoxie37, âm nhạc phải đẹp. Bởi lẽ, khi chúng ta gởi đi những điều đẹp đẽ, chúng ta mới nhận lại được những điều tốt đẹp".

rapper rapper Dfoxie37 Dfoxie37 ngôi sao underground
