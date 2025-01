Rẽ phải khi đèn đỏ: Cấm, hay là...?

Nâng cao ý thức chấp hành

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM, quy định không rẽ phải khi đèn đỏ được áp dụng từ lâu để bảo đảm an toàn cho người đi bộ - nhóm yếu thế trong giao thông. Thói quen rẽ phải khi đèn đỏ tại TP HCM phổ biến do lượng phương tiện quá đông và hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, hành vi này vi phạm luật và sẽ bị xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Lợi, TP HCM cũng đã cho phép rẽ phải tại một số giao lộ đủ điều kiện và Sở Giao thông Vận tải TP HCM cùng các cơ quan liên quan đang nghiên cứu mở rộng áp dụng quy định cho phép rẽ phải khi đèn đỏ trên những tuyến đường phù hợp. Việc này không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc tại các điểm nóng, đặc biệt trong giờ cao điểm...