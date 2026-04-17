Real Madrid đối mặt thực tế khắc nghiệt

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối diện thực tế khắc nghiệt: Hai mùa liên tiếp không giành nổi bất kỳ danh hiệu nào. Đây là điều khó thể chấp nhận với một CLB được xây dựng trên nền tảng chiến thắng và luôn tự hào mình sở hữu "ADN vô địch".

Giọt nước tràn ly

Thất bại của Real Madrid trước Bayern Munich ở cả 2 lượt đấu vòng tứ kết Champions League chỉ là giọt nước tràn ly. Nghịch lý ở chỗ, đó lại là 2 trong số những trận đấu tốt nhất của Real Madrid mùa này.

"Kền kền trắng" nhập cuộc với kế hoạch rõ ràng, sẵn sàng chơi đôi công và 3 lần vươn lên dẫn bàn tại "chảo lửa" Allianz Arena. Tuy vậy, bóng đá luôn phải được đo đếm bằng hiệu quả cuối cùng và Real Madrid phải trả giá đắt cho cả một mùa giải thiếu ổn định.

Real Madrid (phải) suy sụp từ lối chơi cho đến cách quản trị đội bóng trên mọi mặt trận. (Ảnh: UEFA)

Vấn đề của Real Madrid là sự tích tụ hàng loạt điểm yếu, không được khắc phục trong thời gian dài dù đã phải "thay tướng giữa dòng". Các nhà chuyên môn ví von rằng Real Madrid thường xuyên chậm chân, về muộn trong những thời khắc quan trọng. Khi cần bản lĩnh để kết liễu đối thủ, họ lại thiếu sự lạnh lùng; khi cần sự chắc chắn, hàng thủ lại bộc lộ sai sót.

Ở khía cạnh cá nhân, Kylian Mbappe vẫn thể hiện đẳng cấp với những pha xử lý bóng tạo đột biến. Tuy nhiên, vai trò thủ lĩnh mà anh được kỳ vọng vẫn chưa rõ ràng. Trong những trận cầu lớn, Real Madrid không có cầu thủ nào đủ sức định đoạt cục diện đúng nghĩa. Khi Vinicius Junior sa sút phong độ, gánh nặng tấn công dồn lên Mbappe trở nên quá lớn và hệ quả là sự bế tắc ở những thời điểm quyết định.

Lỗ hổng mang tính hệ thống

Điểm sáng hiếm hoi tại Real Madrid có thể kể đến là sự trưởng thành của Arda Güler. Cầu thủ trẻ này đã thể hiện tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng kết nối lối chơi.

Tuy vậy, trong một tập thể đang khủng hoảng, những tín hiệu tích cực riêng lẻ là chưa đủ. Hàng thủ tiếp tục là "tử huyệt" của Real Madrid. Sự trở lại của Éder Militão và Ferland Mendy không đủ để vá những lỗ hổng mang tính hệ thống, nhất là trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen hay Alvaro Carreras luôn bị chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu quyết liệt.

Ở tuyến giữa, sự thiếu ổn định của cặp tiền vệ người Pháp Eduardo Camavinga - Aurelien Tchouameni khiến Real Madrid mất đi khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi đối phương tăng tốc, đội bóng Tây Ban Nha thường xuyên bị cuốn theo, đánh mất thế trận và buộc phải chống đỡ trong thế bị động.

Real Madrid nổi tiếng với khả năng tỏa sáng ở những sân chơi lớn nhất, nơi áp lực càng cao thì họ càng nguy hiểm. Mùa này, hình ảnh đó gần như biến mất, đội bóng không còn duy trì được sự lì lợm, không còn những khoảnh khắc bùng nổ mang tính định đoạt.

Hai mùa giải liên tiếp trắng tay không chỉ là thất bại về mặt danh hiệu mà còn là dấu hiệu của một chu kỳ đang đi xuống. Dù sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu nhưng Real Madrid lại thiếu sự gắn kết, thiếu tính kỷ luật chiến thuật và thiếu cả tinh thần hy sinh - những yếu tố cốt lõi để duy trì thành công ở đẳng cấp cao nhất.

Real Madrid buộc phải cải cách toàn diện, từ việc xây dựng đội hình đến củng cố vai trò của từng cá nhân, kể cả HLV. Không chỉ phải bổ sung lực lượng, "Los Blancos" còn cần tái thiết bản sắc - điều từng giúp họ thống trị châu Âu trong nhiều năm.



