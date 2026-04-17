HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Real Madrid đối mặt thực tế khắc nghiệt

ĐÔNG LINH

Thua Bayern Munich cả 2 lượt trận tứ kết Champions League, Real Madrid cay đắng nhận lấy kết cục trắng tay cả mùa giải

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối diện thực tế khắc nghiệt: Hai mùa liên tiếp không giành nổi bất kỳ danh hiệu nào. Đây là điều khó thể chấp nhận với một CLB được xây dựng trên nền tảng chiến thắng và luôn tự hào mình sở hữu "ADN vô địch".

Giọt nước tràn ly

Thất bại của Real Madrid trước Bayern Munich ở cả 2 lượt đấu vòng tứ kết Champions League chỉ là giọt nước tràn ly. Nghịch lý ở chỗ, đó lại là 2 trong số những trận đấu tốt nhất của Real Madrid mùa này.

"Kền kền trắng" nhập cuộc với kế hoạch rõ ràng, sẵn sàng chơi đôi công và 3 lần vươn lên dẫn bàn tại "chảo lửa" Allianz Arena. Tuy vậy, bóng đá luôn phải được đo đếm bằng hiệu quả cuối cùng và Real Madrid phải trả giá đắt cho cả một mùa giải thiếu ổn định.

Real Madrid đối mặt thực tế khắc nghiệt - Ảnh 1.

Real Madrid (phải) suy sụp từ lối chơi cho đến cách quản trị đội bóng trên mọi mặt trận. (Ảnh: UEFA)

Vấn đề của Real Madrid là sự tích tụ hàng loạt điểm yếu, không được khắc phục trong thời gian dài dù đã phải "thay tướng giữa dòng". Các nhà chuyên môn ví von rằng Real Madrid thường xuyên chậm chân, về muộn trong những thời khắc quan trọng. Khi cần bản lĩnh để kết liễu đối thủ, họ lại thiếu sự lạnh lùng; khi cần sự chắc chắn, hàng thủ lại bộc lộ sai sót.

Ở khía cạnh cá nhân, Kylian Mbappe vẫn thể hiện đẳng cấp với những pha xử lý bóng tạo đột biến. Tuy nhiên, vai trò thủ lĩnh mà anh được kỳ vọng vẫn chưa rõ ràng. Trong những trận cầu lớn, Real Madrid không có cầu thủ nào đủ sức định đoạt cục diện đúng nghĩa. Khi Vinicius Junior sa sút phong độ, gánh nặng tấn công dồn lên Mbappe trở nên quá lớn và hệ quả là sự bế tắc ở những thời điểm quyết định.

Lỗ hổng mang tính hệ thống

Điểm sáng hiếm hoi tại Real Madrid có thể kể đến là sự trưởng thành của Arda Güler. Cầu thủ trẻ này đã thể hiện tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng kết nối lối chơi.

Tuy vậy, trong một tập thể đang khủng hoảng, những tín hiệu tích cực riêng lẻ là chưa đủ. Hàng thủ tiếp tục là "tử huyệt" của Real Madrid. Sự trở lại của Éder Militão và Ferland Mendy không đủ để vá những lỗ hổng mang tính hệ thống, nhất là trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen hay Alvaro Carreras luôn bị chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu quyết liệt.

Ở tuyến giữa, sự thiếu ổn định của cặp tiền vệ người Pháp Eduardo Camavinga - Aurelien Tchouameni khiến Real Madrid mất đi khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi đối phương tăng tốc, đội bóng Tây Ban Nha thường xuyên bị cuốn theo, đánh mất thế trận và buộc phải chống đỡ trong thế bị động.

Real Madrid nổi tiếng với khả năng tỏa sáng ở những sân chơi lớn nhất, nơi áp lực càng cao thì họ càng nguy hiểm. Mùa này, hình ảnh đó gần như biến mất, đội bóng không còn duy trì được sự lì lợm, không còn những khoảnh khắc bùng nổ mang tính định đoạt.

Hai mùa giải liên tiếp trắng tay không chỉ là thất bại về mặt danh hiệu mà còn là dấu hiệu của một chu kỳ đang đi xuống. Dù sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu nhưng Real Madrid lại thiếu sự gắn kết, thiếu tính kỷ luật chiến thuật và thiếu cả tinh thần hy sinh - những yếu tố cốt lõi để duy trì thành công ở đẳng cấp cao nhất. 

Real Madrid buộc phải cải cách toàn diện, từ việc xây dựng đội hình đến củng cố vai trò của từng cá nhân, kể cả HLV. Không chỉ phải bổ sung lực lượng, "Los Blancos" còn cần tái thiết bản sắc - điều từng giúp họ thống trị châu Âu trong nhiều năm.

Real Madrid đối mặt thực tế khắc nghiệt - Ảnh 2.


Tin liên quan

Bayern Munich giành chiến thắng thuyết phục trước Real Madrid ngay tại "thánh địa" Bernabeu, chấm dứt 14 năm nhạt nhòa ở những lần đối đầu cùng "Kền kền trắng".

Real Madrid thiệt quân trước thử thách lớn tại Allianz Arena

(NLĐO) - Chạm trán Bayern Munich ngay tại Allianz Arena là thử thách lớn cho tham vọng lội ngược dòng của Real Madrid.

Rượt đuổi điên rồ tại Allianz Arena, Bayern Munich loại Real Madrid ở Champions League

(NLĐO) – Ba lần dẫn bàn trong đêm hỗn loạn tại Munchen, Real Madrid vẫn thua ngược 3-4, nhường vé bán kết Champions League cho Bayern Munich.

Real Madrid Bayern Munich Champions League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo