Real Madrid sa thải HLV Xabi Alonso sau thảm bại El Clasico

Tối 12-1 (giờ địa phương), Real Madrid chính thức thông báo chia tay HLV Xabi Alonso trên cơ sở "đôi bên đồng thuận", khép lại quãng thời gian hợp tác chỉ khoảng 8 tháng giữa hai bên.

Quyết định được đưa ra ngay sau thất bại 2-3 của Real Madrid trước Barcelona trong trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha tại Jeddah (Ả Rập Saudi).



Xabi Alonso biết rõ số phận của mình trước chuyến du đấu ở Trung Đông

Trong thông báo phát đi, Real Madrid nhấn mạnh: "Xabi Alonso sẽ luôn nhận được tình cảm và sự ngưỡng mộ của người hâm mộ Madrid, bởi ông là một huyền thoại của CLB và luôn đại diện cho những giá trị của Real Madrid.

Sân Bernabéu sẽ mãi là ngôi nhà của Alonso". Đội bóng Hoàng gia cũng gửi lời cảm ơn đến Alonso cùng ban huấn luyện vì những nỗ lực và sự cống hiến trong thời gian qua, đồng thời chúc họ thành công ở chặng đường tiếp theo.

Tuy nhiên, sự việc khiến hầu hết người trong cuộc ngỡ ngàng

Dù thông báo mang tính hòa nhã, việc Alonso mất ghế diễn ra khá đột ngột. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết quyết định được Chủ tịch Florentino Pérez đưa ra chỉ ít giờ sau trận thua Barcelona.

Trước đó, báo Marca từng đăng tải thông tin Alonso có thể bị sa thải nếu Real Madrid thất bại ở trận "El Clasico" tận Trung Đông, song chính tờ báo này cũng thừa nhận không kịp chuẩn bị bài viết cho kịch bản HLV 44 tuổi ra đi ngay trong đêm.

Thực tế, những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện từ lâu. Trong lễ trao giải sau trận chung kết Siêu Cúp, Alonso yêu cầu các cầu thủ Real Madrid xếp hàng vinh danh đội vô địch Barcelona theo thông lệ.

Tuy nhiên, Kylian Mbappé đã kêu gọi đồng đội rời đi, và phần lớn cầu thủ nghe theo tiền đạo người Pháp thay vì HLV trưởng, cho thấy uy tín của Alonso trong phòng thay đồ đã suy giảm đáng kể.

Mbappe, Vinicius và cả Rodrygo đều không hài lòng với ông thầy Alonso

Về mặt thành tích, Alonso không hoàn toàn thất bại. Trước trận thua Barcelona, Real Madrid thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Sau 19 vòng La Liga, đội bóng Hoàng gia kém đội đầu bảng - chính là Barcelona - 4 điểm.

Sau 34 trận dẫn dắt Real Madrid, Alonso đạt tỉ lệ thắng 71% – con số cao nhất của CLB kể từ giai đoạn đầu nhiệm kỳ Carlo Ancelotti (2013-2015). Tuy nhiên, ban lãnh đạo Real cho rằng màn trình diễn thiếu ổn định, cùng việc HLV không còn nhận được sự tín nhiệm từ cầu thủ, là những yếu tố không thể bỏ qua.

Alonso không được lòng dàn cầu thủ chủ chốt tại sân Bernabeu

Đáng chú ý, Real Madrid từng kiên nhẫn chờ Alonso mãn hạn hợp đồng với Bayer Leverkusen trong vòng 1 năm trước khi đưa ông về Bernabéu, song "mối lương duyên" này chỉ kéo dài 8 tháng. Chỉ ít phút sau khi thông báo chia tay Alonso, Real Madrid đã công bố người kế nhiệm là Álvaro Arbeloa.

Cựu hậu vệ 42 tuổi này hiện dẫn dắt đội dự bị Castilla và được đôn lên làm HLV trưởng đội một.

Việc bổ nhiệm Arbeloa được xem là giải pháp mang tính ổn định, tận dụng một nhân sự am hiểu nội bộ CLB trong giai đoạn Real Madrid cần nhanh chóng lấy lại trật tự và niềm tin.